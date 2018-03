Emprende Trome: ‘Naga’, un negocio de ropa baño con fuerza femenina [ENTREVISTA]

Nataly Arriaga estudió diseño de modas y cuando preparaba su tesis mostró sus modelos en Facebook. Sus amigas quedaron fascinadas. Ante tal expectativa, se asoció con Giovanna Neira para confeccionar ropa de baño. ‘Naga’ ahora está en tiendas multimarcas de San Isidro, La Molina, San Borja, Surco, en el centro comercial del Jockey y también en ‘El Polo’.



¿Cómo fue que un proyecto de tesis se convirtió en un negocio?

Bueno, elegí hacer zapatos, colgué las fotos en Facebook, mis amigas me preguntaron si los vendía y no dudé en decirles que sí. No lo podía creer, era la sensación más bonita de crear algo hecho con amor y ver la felicidad en el consumidor. Con la demanda hice mi propia cartera de clientes, y luego decidí hacer bikinis que tuvieron gran aceptación.



¿Dónde estudiaste?

En CEAM (Altos Estudios de la Moda).



La temporada de verano es fuerte y la gente busca ropa de baño, ¿en qué se diferencia tu producto de las demás marcas?

Nosotras (porque tengo a mi socia), hacemos ropa de baño en edición limitada, 10 unidades por cada modelo, porque las chicas de hoy en día son más exigentes y van en busca de un lindo modelo, pero que sea exclusivo. Mis diseños son personalizados.



¿Cambian cada año según la tendencia o se rigen a las necesidades de sus clientes?

Nos adaptamos a la tendencia, y también a la necesidad de nuestro consumidor. Ellas quieren verse bien y sobre todo sentirse cómodas.



¿Y cuál es la moda ahora en las ropas de baño?

Está volviendo lo minimalista (pocos detalles), se ha perdido mucho los armados, pero en ‘Naga’ conservamos el tema estético, nuestros brasieres llevan copas para armar mejor el cuerpo, hacemos prendas con tejidos hechos a mano.



El bikini es siempre el preferido, ¿pero qué hay de la ropa entera y de los trikinis?

Te cuento que el bikini se mantiene, es más, las chicas de ahora se llevan dos o tres modelos diferentes para lucirlos, ya no repiten. Además, la ropa de baño entera se ha convertido en la más pedida, se ve elegante y es hoy una tendencia.



¿Qué tal les fue el 2017?

Nos fue bien, un año de cambios, de abrir a otros públicos, entrar a nuevas tiendas, meses geniales y difíciles, el rubro de ropa es siempre así, andar empujando y remando el carrito. La competencia es muchísima, porque traen productos más baratos, pero hay gente que quiere algo bueno que dure.



‘Naga’ en Emprende Trome

¿Qué proyectos se vienen?

Queremos hacer accesorios para la marca, volver a trabajar una línea de zapatos y abrir la marca hacia hombres, un público que está desatendido.



¿Por qué ‘Naga’?

Es una semidiosa hindú en forma de serpiente. Nos gustaba mucho cómo sonaba el nombre, por eso nuestras bolsas tienen escamas, queremos darle fuerza femenina a la marca y es fácil de memorizar.



¿Cómo fue el proceso para ingresar a los centros comerciales?

Las tiendas que han visto nuestra propuesta nos llaman para estar con ellas, y nos reunimos para conocer sobre el cuidado de las prendas. Nosotras también tocamos puertas cuando queremos ingresar a alguna de ellas.



¿Dónde están ahora?

En multimarcas como: ‘Biombo’, en La Molina, ‘Agua Bendita’ del Jockey Plaza, ‘Guardiana’, en San Isidro, el centro comercial ‘El Polo’, ‘Áurea’, en San Borja.



¿Fue difícil iniciar este negocio?

Nos costó todo, tiempo, esfuerzo, lágrimas, risas, pero es bonito aprender, seguir haciendo cosas para nuestro público, el proceso de alcanzarlo y el empuje es bueno, es vital para nosotras, porque debemos agradecer las oportunidades que uno tiene. ‘Naga’ es un sueño, no todos tiene la posibilidad para alcanzar el sueño. Cuando haces algo que amas, se nota.



¿Cómo fidelizan a sus clientes?

Les damos descuentos, hacemos showroom para que ellas pueden ver la primera colección, hacemos sorteos mensuales, tratamos de premiar a los que nos siguen.



¿Qué le dicen las clientas de sus diseños?

A las chicas les encanta, hay clientas que mueren por los bikinis, dicen que la ropa es bonita y que va a la moda y es versátil.



¿Los emprendedores son optimistas?, ¿cómo piensas arrancar el 2018?

Pienso en cosas buenas, el país no pasa por un buen momento, pero no estaremos con los brazos cruzados, hay que ponerle ganas y no dudar de uno mismo. Lo fundamental es creer en lo que hacemos y rodearnos de gente positiva que te ayude.



¿De dónde traes tu materia prima?

Vamos a un showroom de telas que traen de Colombia y de Italia, pero nos las presentan un año antes.



TIPS

​ * Controlen ustedes mismos su stock.

* Tener mucho orden para que las cosas vayan bien, el tiempo es dinero.

* Darle para adelante en los peores momentos. Usen los días caóticos como empuje.

* No duden de su talento.

