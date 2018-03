Emprende Trome: "El Perú tiene un enorme potencial en moda"

POR: KATTY GINES



Es uno de los talentos jóvenes de la pasarela y estará en ‘La semana de la moda’ de Lima. Omar Valladolid descubrió su amor por el diseño cuando apenas tenía seis años, pues veía a su madre confeccionar diferentes prendas para sus clientes. A los 20 años decide dejar su tierra, Chulucanas, para estudiar y trabajar en la capital. Su versatilidad le permitió diseñar para diferentes marcas de ropa para mujeres, hombres y también niños a nivel nacional. Además, viajó a Buenos Aires, Argentina, para representar al país y abrir un mercado en el extranjero.



¿Qué necesita un diseñador para tener éxito en el Perú?

Trabajar muy duro, tener identidad propia, estudiar y prepararse.



Si un joven es creativo, pero no tiene dinero para iniciar un negocio, ¿qué le aconsejarías?

Debe tener un trabajo para capitalizarse. Los diseñadores necesitan un trabajo fijo que los respalde y poco a poco ir avanzando a crear su propia marca, es un camino largo, hay que tener paciencia.



¿Cuánto tiempo llevas en el rubro de la moda?

Tengo 18 años en este mundo, trabajé para diferentes marcas comerciales, hice desde vestidos, tejido de punto, denim, ropa para niños, que se venden a nivel nacional, muchas de ellas están en ‘Gamarra’.



Te inspiras en tu tierra, Chulucanas, utilizas mucho el negro, ¿qué quieres transmitir con eso?

Fuerza, seguridad, el negro es un color que empodera.



¿En qué nivel se encuentra nuestro país con respecto a la región?

Estamos bien, es un tema de identidad, de consumir lo nuestro. Lo que hacen los diseñadores, en cuanto a textiles, es explotar este campo, para ello contamos con la industria y los materiales, con eso podemos salir al extranjero.



¿A qué público apuntas con tus colecciones?

A mujeres y hombres que son auténticos, que les gusta el arte, viajar, y divertirse.



¿Dónde ofreces tus colecciones?

En una tienda que se llama ‘UNO’, por Facebook o Instagram.



¿Cómo haces para salir del anonimato y llegar a un potencial cliente?

Mediante las redes sociales y el ‘Lif Week’, que es una gran plataforma para hacerse conocido.



Si te digo colores del Perú, ¿qué se te viene a la mente?

El rojo.



¿Qué le pedirías al Estado para que apoye a los confeccionistas peruanos?

Que haya mayor inversión, que fomente el comercio interno y externo de la industria textil, no solo de la alpaca, el algodón y otros insumos.



¿Cuáles son las cualidades que debe tener un diseñador?

Ser muy versátil, conocer todo, trabajar en una marca grande para que sepa cómo es el manejo.



¿Qué obstáculos tuviste al ingresar a este rubro?

En el caso del Perú no se familiarizan con los diseñadores, pienso que deben conocerlos, pues ellos dan trabajo a todo un equipo (patronistas, costureros...).



¿Cómo nos miran afuera?

Como un gran productor de materia prima y con un potencial enorme para trabajar en moda.



¿Qué les atrae a los extranjeros?

El algodón pima y la alpaca.



¿Por dónde deben empezar los emprendedores?

Primero deben estudiar, trabajar en una marca grande, porque aprenderán desde lo técnico hasta el desarrollo del producto.



¿Qué tal tu participación en el ‘Lif Week’ en ediciones anteriores?

Tuve gran acogida, muy buenos comentarios, ahora a continuar.



Tengo entendido que para los desfiles una marca te respalda en tus colecciones, ¿es así?

Sí, se trata de Universal Textil. Me apoyó en la colección de invierno, ahora vuelve a confiar en mí, por ello presento una propuesta con un poco de color en lino.



¿Qué tendencias se vienen?

En mi propuesta, el rojo, un poco de blanco, pero a nivel global están los estampados y bordados.



TIPS



1.- Hay que prepararse, conocer de todo.

2.- Laborar en una gran marca para conocer el negocio.

3.- Ser auténticos y creativos, el mercado es cada vez más competitivo.