Duyo Maric de La Preferida en Emprende Trome:  'Nunca sientas que ya la hiciste, el mercado cambia...’ 

‘La Preferida’ es uno de los restaurantes más antiguos de Miraflores. En 1956 era una bodega donde vendían cebiches, sánguches y empanadas. Su historia nace de la mano de Marko Maric, un croata que llega al Perú para buscar a su hermano mayor Mate, quien había escapado de la guerra. Este lugar se convirtió, con el transcurrir de los años, en el punto de encuentro de varias generaciones, escritores e incluso presidentes de la República que quedaron cautivados por la comida clásica y la atención cálida que aún se mantiene. Duyo Maric, hijo del fundador y gerente de la marca, nos cuenta su historia.



Con más de sesenta años en el mercado, ¿cuál es la clave para mantenerse vigentes?

La calidad. Somos un restaurante que se diferencia por ser un formato único que ofrece cebiches, conchitas, sánguches desde las 8 de la mañana.



En los últimos años se ha producido un ‘boom’ en la gastronomía, algunos restaurantes optaron por abrir más locales y tener franquicias, ¿cómo ha sido en tu caso?

Tenemos este local en Miraflores y el otro en La Encalada, nuestros planes son mantenernos con lo tradicional, todavía no está en crecer como franquicias, pero hay proyecciones a futuro.



Ahora hay mucha competencia, ¿les ha afectado en algo?

La competencia nos ayuda a mejorar, la clientela ha aumentado.

Entrevista ..... La Preferida

¿Qué dice la gente de tu comida?

La gente se va contenta, les gusta que mantengamos lo clásico.



Estudiaste Administración de Empresas, ¿cómo te haces cargo del negocio de tu padre?

No pensé entrar en el negocio, pero mi padre se enfermó hace 18 años y me tocó ayudarlo. Él nos traía de pequeños acá, recibí mis primeras propinas. Me di cuenta que nací aquí y que todo lo que pasaba era parte de mi día a día.



¿Cuál es el aporte que has dado al negocio?

Mantener la constancia y disciplina, estar a la vanguardia. Lo que hice es modernizar los procesos sin perder la tradición del local antiguo.



¿Cómo llevan el control de calidad?

Tenemos una ingeniera que nos ayuda, el personal está capacitado, estamos con guantes, gorro, protectores. Los productos son frescos, del día.

La Preferida Piqueos y platos a la carta son una delicia en La Preferida. (Foto: Giancarlo Ávila)

El negocio de cocina es muy sacrificado, pero muchos piensan que es fácil, cuéntanos qué hacen ustedes para que el restaurante marche bien…

Es cama adentro, es disciplina, hay que estar atentos a los insumos, abastecimiento, los clientes. La gente tiene mucha expectativa y hay que estar pendientes.



¿De qué forma se capacitan?

Tenemos charlas de motivación para los trabajadores, reuniones donde vemos todos los aspectos de la calidad y cuidado del producto.



Tu padre vino de Croacia, ¿alguna vez hizo platos de su tierra aquí?

Él cocinaba para sus amigos que vivían aquí, los sabores son muy fuertes.

La Preferida La Preferida tiene más de 60 años en el mercado. (Foto: Giancarlo Ávila)

¿Cómo es que un croata se apasiona por la comida peruana?

Mi padre se aclimató muy rápido, la cocina peruana es muy buena, él cocinaba lo que la gente le pedía y a veces le enseñaban y lo mejoraba.



¿Qué plato era su favorito?

Él comía de todo, lomo saltado, cebiches.



Han venido muchos escritores y presidentes, ¿verdad?

Sí, han venido muchos escritores, Alan García cuando tenía su Volkswagen. Es sitio de barrio.



¿Cómo ves a ‘La Preferida’en el futuro?

Una bodega que tenga 60 años más.

¿Qué significa esta empresa para ti?

Es muy especial para mí, están las fotos de mi viejo, de la gente del barrio, es mi casa.



¿Qué crees que busca la gente de ahora en un restaurante?

Que tenga una buena propuesta, que sea cada vez más innovadora, marcar la diferencia, ser constante para mantener lo que creaste hacia adelante.



¿Qué vamos a encontrar en tus locales?

Conchitas de piqueo de barra, más de 25 productos, 15 tipos de sánguches grande y pequeños, platos de cocina peruana tradicionales (arroz con mariscos, tallarín saltado, tacu tacu con picante de mariscos, apanado...). También caldos ‘levanta muertos’, desayunos, platos al día bien servidos.