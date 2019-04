Emprende Trome: Rochi Kahn, a la conquista del Perú y del mundo con sus carteras hechas de cuero de piel de paiche

Rochi Kahn nos cuenta que de niña le gustaba comprarse telas para hacerse sus propios vestidos, y ese gusto por el diseño de moda lo tuvo desde siempre al ver a su abuela y a su madre envueltas en la costura. Es psicóloga y trabajó 18 años en una empresa, pero un viaje al Cusco le cambió la perspectiva. Los colores y la fibra de la lana de oveja la motivaron a incursionar en la fabricación de carteras, que hoy se venden en una boutique de Chicago, en un lujoso crucero que atraviesa el Amazonas, además de su tienda en Surco.

Rochi, cuéntanos, ¿qué es lo que hace especial a tus carteras?

Lo especial es el propósito que hay detrás de toda la creación que involucra a comunidades de artesanos de diferentes regiones del país y, en especial, la vinculación con la Amazonía, trabajando con diferentes recursos como la fibra de la palmera chambira y el cuero del paiche en un concepto sostenible.

¿Cuánta fue tu inversión al comienzo?

Mil 500 soles. Hay que hacer magia con lo que uno tiene.



¿Cómo fueron tus inicios?

Me enamoré de la lana de oveja en el Cusco, lo que usaba como sombrero lo volteé y lo convertí en un bolso. Al inicio trabajé con aplicaciones de cuero, cachos de toros, telares, participé en ferias para buscar otros mercados, estuve en ‘Perú Moda’. Conocí Caquetá para buscar cueros y vi otras posibilidades para hacer cosas distintas.

¿Qué dificultades tuviste al empezar con tu empresa?

El emprendedor tiene que ser tenaz porque aparecen muchos obstáculos, hay que invertir tiempo y dinero, tocar muchas puertas. Hace falta creer en uno mismo y que apuesten por proyectos de emprendimientos, lo que más ha costado es conquistar tu propia tierra.

¿Cómo es la mujer que usa una cartera de Rochi Kahn?

Atrevida, diferente, única, guerrera, que se da gusto, que se premia, que valora tener una pieza en la que han trabajado muchas manos.



Eres psicóloga, ¿cómo decides dejar la empresa en la que laboraste por 18 años para iniciar tu negocio?

Toda la vida me gustó este tema del diseño, la psicología me dio muchas satisfacciones, he sabido vincular el diseño con mi carrera, los colores dicen mucho sobre los estados de ánimos, la personalidad, cuando usamos algo estamos transmitiendo una imagen.

¿Estudiaste diseño de modas?

De manera autodidacta me he formado en temas de diseño. Gané un concurso de mujer empresaria y llevé una pasantía en Buenos Aires, hice un curso de diseño en Milán y gerencia de modas en Bogotá.

¿Tus carteras han salido al extranjero?

El año pasado coloqué en Chicago para una tienda importante que tiene boutiques, y con la línea de paiche en uno de los cruceros más lujosos del mundo, Aqua Expedition, que sale de nuestro Amazonas, se llama ‘Aria’.

¿Qué plus ofreces a tus clientas?

Todo el tiempo busco algo nuevo. Hemos transformado el cuero del paiche con acabados en colores llamativos para ponerlos en carteras, con tonos metalizados, mezclando el oro con la plata sobre tonos atípicos este año.

Emprende Trome: Rochi Khan

La marca es muy importante, ¿cómo haces para posicionar tu nombre?

Es un trabajo diario, se habla mucho de las redes, que es indispensable tener una página web, es una carta de presentación, tener fan page e Instagram es importante para ciertas generaciones, hay que saber tener los contenidos, tomar las fotos, y postearlos diariamente, las redes te abren al mundo.

¿Cómo te convocan a ‘Perú Moda’?

Soy yo quien tocó la puerta, porque nadie te conoce y lo que más quiero es conquistar a mi país. Estuve en el Gif Show de Perú Moda y vendí todas mis carteras a extranjeros, eso me motivó, tuve un año investigando más y luego tuve que empezar de cero, porque me robaron toda mi colección.

¿Qué errores no repetirías?

Hay que saber en qué momento invertir, el tema financiero es importante, hay que investigar, saber dónde pones tus ‘balas’ para generar retorno, elegir bien en qué feria estar, ya que cuando más te vean vas haciendo marca, definir bien la estrategia de negocio, el valor de la marca es fuerte.

¿Por qué poner tu nombre como marca?

Tiene una historia. Empecé con ‘Sisay Perú’ que significa ‘florecer’, en quechua. En un desfile, en París, mencionaron la colección con mi nombre, Rochi Kahn, un angelito de la guarda me dijo esta es tu marca, suena, regístrala, y así fue.

TIPS



Atreverte a tomar tu proyecto, comienza a delinear los pasos para hacerlo realidad.



Sé tenaz para vencer obstáculos, nos ayudará a sacar lo mejor de nosotros mismos.Tips