Al terminar el colegio, Rosa Herrera estudió secretariado bilingüe y luego trabajó en una empresa donde llegó a ocupar el puesto de gerente comercial, tras seguir los cursos de contabilidad y administración. Con 24 años dedicados a este trabajo, Rosa renunció para cumplir su sueño de tener un negocio propio. Así nació la ropa para gimnasios ‘Gymro’.



Empezaste a trabajar muy joven y estudiaste secretariado, ¿cómo es que decides hacer ropa deportiva?

Empecé a los 17 años en una empresa comercial, conforme pasaron los años entré al gimnasio y me encontré con una amiga que era importadora de mallas brasileñas, empecé comprándole ropa para mí, luego me decía que venda. Ella dejó este negocio por irse a otro rubro, es cuando me entra el ‘bichito’ de comercializarlas, es así que primero compro mallas para venderlas y luego me dedico a importarlas desde Brasil. Esto se inició en el 2011, desde entonces compro mis telas y las diseño.



Con toda la experiencia que tienes en este rubro, ¿qué es lo más importante que puedes rescatar?

Lo más resaltante es que el que persevera alcanza todo lo que desea, tuve todo el apoyo de mi familia, esta es una empresa familiar. Arriesgué para lograr mis objetivos.



¿Qué les aconsejarías a las personas que ponen un negocio, pero fracasan…?

Tienen que tener mucha paciencia, el negocio tiene altas y bajas, tratar de mantenerte en el rubro y no abandonarlo.



¿Por qué crees que ‘Gymro’ ha logrado mantenerse en el tiempo?

Mucho tiene que ver el área de marketing, queremos tener contentas a nuestras clientas, hacemos un seguimiento, tanto a mayoristas como a clientas finales, siempre dándoles unos detallitos y novedades.



¿Qué dificultades tuviste al empezar?

Al renunciar a mi anterior trabajo tuve la incertidumbre de no contar con un sueldo fijo, ahora yo era mi propia jefa y no tengo horarios, trabajo más que antes para ver que las ventas cubran la planilla, pero he crecido y tengo mucha confianza en lo que hago.



Solo conocías el tema de las ventas, ¿te asesoraste para aprender todo el movimiento de tu negocio?

No tenía experiencia, tomé cursos online y también con una diseñadora que me ayudó a tener una idea clara.



¿Qué te dicen las personas que usan tu ropa?

Están muy contentas, siempre recibo buenos comentarios, de que la ropa no tiene mal olor con el aloe vera, que están cómodas y que se encuentran felices porque esos rollitos de más no se ven.



Debes tener mucha competencia en el mercado, ¿qué diferencia a tu producto de los otros?

La calidad, el acabado, la materia prima es de primera, la importo de Brasil.



¿Qué significa la competencia para ti?

Es buena, nos ayuda a mejorar, no podemos quedarnos dormidos, esperando que el cliente venga, hay que darle un plus para que siempre estén contentos.



El mercado de los gimnasios ha crecido mucho en los últimos años, ¿qué oportunidades te da eso?

Estamos abriendo una tienda en una de las cadenas Bodytech a fin de mes, los gimnasios son un punto abierto, comercial. Estamos en seis provincias.



¿Qué planes tienes para mediano y largo plazo?

A mediano plazo, tenemos la colección de bikinis 2018. Estamos en Virginia y queremos abrir otra tienda en Estados Unidos.



¿Quién se encarga de ver el producto final?

Yo misma, saliendo del taller pasan por mis manos todas las prendas.



¿Qué exige el cliente?

Un buen acabado.



¿Qué tan importante es viajar a otros países para conocer otras marcas?

Nos permite traer novedades para nuestro público.



¿Qué tendencia se viene?

Se viene un verano muy colorido, con colores neones, mucho dorado y plateado.



¿Qué significa ‘Gymro’?

Es una mezcla entre gimnasio y Rosa Herrera.



TIPS

* Paciencia: Hay altas y bajas, no tires la toalla.

* Organízate bien para crecer parejo y no tengas pérdidas.

