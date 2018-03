Emprende Trome: Yirko Sivirich y su historia de éxito en el mundo de la moda a base de trabajo duro [VIDEO y FOTOS]

Desde que salió de su natal Ica, su única meta fue ser el mejor. Un verdadero ‘mil oficios’, trabajó como mozo y empaquetador en el supermercado ‘Santa Isabel’. Pero, sobre todo, vendía ‘hasta las piedras’. A los 30 años Yirko Sivirich ingresa a laborar a la exclusiva tienda de Ermenegildo Zegna, donde descubre su verdadera pasión: ser diseñador. El tiempo ha pasado, hace poco en su desfile de Miami Fashion Week, el famoso actor español Antonio Banderas quedó cautivado con su propuesta. También viajó a Tailandia, donde brilló con sus diseños.



Yirko, ¿cómo ha sido para ti este 2017?

Lleno de viajes, proyectos realizados. Me fue súper bien en Miami Fashion Week, las redes sociales y los blogs de allá me pusieron entre los tres mejores, es el resultado de un trabajo constante. Estuve en Bangkok, invitado por el Ministerio de Cultura de Tailandia.



¿En Tailandia cómo ven la moda de los diseñadores peruanos?

La gente no sabe mucho de nuestro país, después que llegué empezaron a indagar de nosotros. Allá presenté mi colección que encajó con ellos porque les gusta el brillo y mucho color, tuvo gran pegada.



En una entrevista pasada me comentaste que un diseñador debe tener ese ‘bichito’ para emprender, pese a los fracasos...

En cualquier rubro, uno debe seguir y seguir. Para mí no fue fácil, cada puerta que se me cerró, me ayudó a tocar otras.



¿Cómo defines tu carrera desde que llegaste de Ica?

Sigo siendo una persona con sueños, quiero seguir aprendiendo más, he crecido como profesional y en mi vida personal no hay límites, todo lo que he conseguido es a punta de puro trabajo.



Con tantos años de experiencia en este rubro, ¿qué se necesita para crecer?

Se necesita muchas ganas, constancia, creérsela uno mismo, tener metas a corto, mediano y largo plazo.



¿Alguna vez cometiste un error que te sirvió de ejemplo para no hacerlo?

No podría decirte algo, porque de lo malo siempre he sacado algo bueno que me ha ayudado a salir adelante.



¿Qué tendencia se viene esta temporada?

Este verano vienen los colores claros: perla, rosado, amarillo, mucho color, y es parte de mi propuesta.



¿Los peruanos hemos aprendido a vestirnos mejor?

¡Por supuesto! Hace diez años, al hombre no se le ocurriría ponerse un pantalón pitillo, los novios se arriesgan por un terno guinda o azulino, de tener abajo un color oscuro y arriba algo claro.



¿Qué es verse bien?

Uno debe vestirse para uno mismo, ser una persona segura que transmita muchas cosas, no esperar la afirmación de los demás.



¿Qué te pide más la gente?

Me he centrado en trajes a medida, para novios, promoción, graduación, vestido de novias, que son mi fuerte ahora.



Tengo entendido que el actor español Antonio Banderas habló muy bien de tu colección, ¿qué te dijo?

La primera vez que fui al Miami Fashion Week me di con la sorpresa que estaba ahí, él se me acercó a felicitarme, me compró un par de prendas. Él quiere ser diseñador y se sintió identificado porque yo empecé pasado los 30 años, le encantó mi estilo.



¿Crees que cualquier momento es bueno para iniciar un negocio?

Cuando llegué de Ica a Lima no sabía qué haría, a los 30 me di cuenta que lo mío era la moda, he tenido un montón de rubros y eso me abrió las puertas.



¿Qué caracteriza a los emprendedores peruanos?

Somos muy empeñosos, no nos achicamos por nada, damos lo mejor de nosotros para cumplir nuestros sueños sin darnos por vencidos.



¿Qué tanto te ayuda viajar en tu profesión?

Empecé viajando para ver cosas de afuera y me ayudó a que mi ojo clínico sea más exquisito, ver los acabados para ser perfeccionista, todo me alimenta para hacer mis colecciones.



Te planteo esto: soy un diseñador creativo, pero no tengo auspiciadores ni tampoco plata, ¿qué hago?

Yo empecé así, haciendo colecciones con poco presupuesto y me las ingeniaba, hice colecciones con saldo de exportación, si tienes un sueño no te puedes limitar, porque solo tienes un sol o un millón. Puedes empezar trabajando en otra cosa y ahorrar. Soy diseñador, pero mi primer trabajo fue empaquetador, vendí celulares, he sido mozo, no hay límites.



¿A dónde quisieras llegar?

Quiero crecer como profesional, que mucha gente conozca mi trabajo y mantenerme.



¿Estarías en un centro comercial?

Me lo he planteado en algún momento, son inversiones súper grandes, tengo mi línea a medida y una comercial, quizás en alguna cadena de tienda por departamentos.



TIPS

* Céntrate en algo al inicio (enfócate en una sola prenda), ten mucha paciencia (todo es inversión al inicio), ponte metas, te ayudará a crecer.

