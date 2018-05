Emprende Trome: ‘Un par de zapatos hace feliz a cualquier mujer’, asegura Ysabel Yauri de ‘Lana Bang’

Ysabel Yauri es economista, trabajó en varias empresas textiles, pero dejó todo para iniciar su propio negocio de zapatos y atender a sus dos pequeños hijos. Ella cuenta que desde el comienzo no la tuvo fácil, el primer obstáculo fue ser mujer en un rubro que dominaban los maestros zapateros y recibió muchas críticas, pero eso no la amilanó, al contrario, decidió estudiar todo el proceso de hacer calzados. Hoy, su marca ‘Lana Bang’ tiene cinco años en el mercado, cuenta con una tienda en Miraflores y dos puntos de venta en San Isidro y Arequipa.



Las características de tus zapatos son bien peculiares, ¿a qué público te diriges?

A una mujer que sea ejecutiva y que le guste pulir su imagen, los zapatos tienen inspiración ‘retro’, combinaciones atípicas que marcan la diferencia.

Trabajaste en una empresa textil, ¿cómo es que decides iniciar tu propio negocio?

Laboré en varias empresas en cargos medios, decidí hacer un negocio porque tenía la necesidad de manejar mis tiempos, tengo dos hijos y con el segundo me cambió el estilo de vida. Me gustaba crear.



¿Por qué zapatos?

Toda la vida me ha gustado la ropa, la moda. Llevé un curso de diseño y calzado, cuando hice el tema de creación, me dio la idea de calzados, porque un par de zapatos hace muy feliz a cualquier mujer.

¿Cuál es el principal obstáculo que tuviste como emprendedora?

El hecho de ser mujer fue complicado, el poder negociar, pues la mayor cantidad de personas que hacían zapatos eran varones, me decían: ‘Señorita, usted no sabe nada’.



¿Y qué hiciste para manejar mejor tu empresa?

Tuve que capacitarme para poder tener control de calidad, tenía que aprender desde la compra de insumos, producción, acabado, de todo.

¿Qué te decía tu familia cuando dejaste todo por este sueño?

Tú eres economista, ¿qué haces produciendo zapatos? Sin embargo, yo me siento muy satisfecha por todo lo que he logrado.



Estudiaste en ‘Chio Lecca’ diseño de calzados, ¿qué tan importante es capacitarse?

Es básico, no puedes lanzar un negocio sin conocer nada...

¿Con cuántas personas trabajas?

Somos siete.



¿Cuánto fue tu inversión al iniciar?

Empecé con cinco mil soles y fue para comprar materiales. Vendía y reinvertía.

¿Estás presente en el control de calidad de tus productos?

Soy quien se encarga de supervisar los zapatos en el taller.



¿Qué consejos les das a tus colaboradores?

Tengamos presentes que somos un equipo, buscar la excelencia, la comodidad, el acabado. Hay que dar lo mejor.

¿Qué diferencia tus zapatos de los de otras marcas?

Los zapatos ‘ Lana Bang’ son inspirados en la moda ‘retro’, moda de los 30, 40, 50, 60, me gusta trabajar punteras, me encanta ponerle correas, detalles muy femeninos.



¿Cuáles son tus planes de crecimiento?

Me gustaría un punto de venta más grande, ahora estamos en Miraflores y mis clientas nos conocen, también nos encontramos en puntos de ventas en San Isidro y en Arequipa.

¿A qué emprendedor peruano admiras?

Me gusta el caso de ‘Miss Cupcakes’, tiene el concepto de crecer sin miedo a tocar puertas, tenemos caídas, pero de eso se aprende.



Cuéntame, ¿por qué ‘Lana Bang’?

Lana representa a una mujer, y Bang porque las mujeres somos un mar de sentimientos. Bang es la explosión de emociones. Una mujer fuerte y creativa.

Tu emprendimiento promocionó a la película ‘Joy’ de la Century Fox, ¿cómo fue?

Ellos conocieron mi historia de emprendimiento, de lo que me costó lograr todo esto, que cambió mi vida con el tema de mis zapatos y, bueno, la película contaba la historia de una mujer emprendedora que tuvo que enfrentarse a situaciones muy fuertes y logró encontrar el camino al bienestar para su familia.