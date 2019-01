Los emprendedores son el motor del Perú | VIDEO | FOTOS

El Perú es la tierra de los emprendedores y en Trome estamos orgullosos de que cada semana nos cuenten sus historias de éxito, alcanzadas con mucha pasión y sacrificio. Trome quiso brindarles un pequeño homenaje y, especialmente, que compartan sus experiencias y proyectos con miras al Bicentenario del Perú en el 2021.



JIMMY ROSALES (Agallas)

No es fácil emprender un negocio, hay que tener mucho punche y ganas de salir adelante. El gobierno nos debe apoyar, mejorando las leyes para los que queremos progresar.



MIGUEL CASTILLO (Las Canastas)

1‘Las Canastas’ tiene que poner su banderita fuera del Perú y el 2018 ha sido un año maravilloso, hemos abierto seis locales más. Le damos gracias al país, porque prefiere el sabor de los buenos momentos. ¡Muchas bendiciones para todos!



VÍCTOR MONTALVO (Montalvo)

Me encantaría que el gobierno y los empresarios apuesten más por la educación, porque creo que las oportunidades están, pero nos falta mucha más fortaleza en la parte educativa. Nosotros, como empresa, estamos desarrollando con pasión, con corazón y cariño, de acuerdo a nuestras posibilidades, educando a los futuros empresarios y especialistas, es una cosa lindísima.

Emprende Trome

GIULIANA HUAMÁN (Empoderatec)

Mi sueño, para el Bicentenario, es poder lograr que la brecha de género de la mujer en el mundo de la ciencia, tecnología e innovación llegue al 50%, ya que el día de hoy somos el 34% de mujeres emprendedoras.



JACQUELINE ZEVALLOS (Joyas Aura)

Quiero que los peruanos estemos más unidos, que cambiemos de chip, crezcamos como sociedad, como hermanos que somos.



QARLA QUISPE (Warmichic)

Deseo que existan más emprendedores sociales que nos ayuden a ser un Perú más grande, ser una potencia mundial, porque tenemos todo. Que este año, todos los emprendedores empiecen sus proyectos con todo el punche.



MARÍA LUISA SÁNCHEZ (PITA)

Quisiera que haya más leyes que apoyen a los emprendedores, en capacitaciones para los que quieren dedicarse al área textil, más facilidades para formar una empresa y que pare la violencia.

(GEC) Antuco Álvarez recomendó a los emprendedores a no tirar la toalla. (Fotos: José Rojas Bashe)

VANEZA CAYCHO (Ifurniture)

Que el Perú sea un país de revolución industrial, que no dejemos de lado la manufactura tradicional, sino que entremos a la manufactura digital, porque con tecnología el país tiene todo el potencial para poder desarrollarse.



ILEANA TAPIA (Sicurezza)

El 2018 fue un año muy difícil, sin embargo hemos terminado muy bien. Para este Bicentenario lo que más deseo es crecer con más canales de venta, en línea de productos, poder revolucionar el mercado de ropa interior femenina, poder transformar vidas. Estoy feliz por ser parte del equipo Trome.



ROSALYN PICÓN (Dulcefina)

Que se logre una asociación con apoyo del gobierno para promover a los talentos (pasteleros) de bajos recursos.



JORGE LUIS SALINAS (Emporium)

Representar al Perú en el mejor nivel de la moda en el mundo. Así como representé en el New York Fashion Week, quisiera hacerlo en otras ocasiones para que nuestro país tenga un sitial.

(GEC) Este 2019 continuaremos contando historias de éxito. (Fotos: José Rojas Bashe)

XIMENA DELGADO (King Kroughnuts)

Quisiera que mi marca siga creciendo, pero a través de ella me gustaría empoderar a más jóvenes a que quieran emprender y se arriesguen. Estuve escuchando que hay mucho miedo al fracaso y barreras que se pone uno mismo, pero deseo hacerles entender que es cuestión de actitud y de perseverancia, y que si uno se pone una meta la puede alcanzar.



BRANDON ALTAMIRANO (Anticuchos Bran)

Me gustaría que haya más inversión en el tema de la gastronomía, gracias a Gastón que fue la pieza clave que nos ayudó a salir. Me gustaría, como empresario, crecer más y con franquicias seguir mi estilo sin perder la tradición de mis anticuchos.



ANTUCO ÁLVAREZ (Sansuchito)

No me voy a rendir, seguiré luchando, y le recomiendo a los emprendedores que no tiren la toalla muy rápido, que luchen hasta el último round.

(GEC) Estamos orgullosos de nuestros emprendedores. (Fotos: José Rojas Bashe)

VÍCTOR TARAZONA (SugarLab)

Emprendedores sigan equivocándose, persigan sus sueños hasta que se cumplan.



JOSÉ DEL CASTILLO (Isolina)

Que para este Bicentenario haya más oportunidades para tanto talento y tanta gente que quiere hacer algo por el país, apoyando a los productores artesanales, a los pescadores, valorando su trabajo, haciendo que esta industria gastronómica siga aportando a nuestro país.



SANDRA SEVIL (Sophie Crown)

Mirando al futuro seguiré trabajando por mi país, por más formalidad y oportunidades justas para poder desarrollar ese espíritu emprendedor que tenemos los peruanos. Espero un país con mejor educación y civismo donde el respeto y la empatía se sientan en las calles, y trabajemos todos hacia un mismo fin.

Los emprendedores son el motor del Perú

LA FRASE DEL ÉXITO



"Muévete rápido y rompe objetos. Si no estás rompiendo cosas, no te estás moviendo lo suficientemente rápido", Mark Zuckerberg, fundador de Facebook.