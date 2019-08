Fundadora de Qumir Flower Truck nos contó la historia de su negocio | VIDEO | FOTOS

Evelyn Gutiérrez estudió administración, trabajó para una empresa como asistenta contable con todos los beneficios, pero tuvo que dejarlo todo para dedicarse al cuidado de su hija que entraba y salía del hospital. Como siempre quiso tener su propio negocio, decidió vender flores por internet, y hacía los repartos con su bebé llevándola en un canguro. Con dos años en el mercado, ‘Qumir Flower Truck’ recorre las calles de Lima para ofrecer ramos de flores y es un éxito. Aquí su historia.



Me comentabas que no terminaste de estudiar tu segunda carrera de contabilidad y dejaste un trabajo estable por dedicarte a tu bebé. ¿Qué pensaste hacer?

Siempre quise tener mi propio negocio, pero no me arriesgaba, hasta que un día me dije que era el momento, justo mi hija se enfermó y le metí ganas para que en una semana se concrete todo.



¿Dirías que la necesidad te hizo emprender?

Sí claro, empecé porque necesitaba un ingreso que ayude con la economía de mi hogar, tenía una hija que entraba y salía del hospital y ella necesitaba medicinas.



¿Por qué optaste por las flores y no por otros rubros?

Es que a mi mamá le gusta comprar flores y hasta el día de hoy lo hace, y crecí con eso, viendo cómo amaba cuidarlas, así que pensé que sería un buen negocio.

Emprende Trome. (Video: Trome.pe)

¿Cuáles fueron las principales trabas que tuviste al empezar este negocio?

Mi hija era muy pequeña y no tenía con quien dejarla, a veces pensaba cómo iba a repartir mis pedidos, pero la ponía en el canguro y me iba con ella a entregar las flores. Cuando empecé, las personas no me conocían y dudaban que podía hacer un buen trabajo o podría fallarles, pero el tiempo les ha demostrado mi dedicación y lo buenos que somos.



Siendo un negocio pequeño y conocido, ¿cómo les fue con el tema financiero?

Al inicio se necesita mucha inversión, nos llamaban de una empresa para hacerles recuerditos y no teníamos plata para invertir. Sin embargo, veíamos la manera de cumplir prestándonos dinero. Fue complicado que una entidad financiera crea en nosotros tan pequeños.



¿Qué se te venía a la mente cuando tocabas las puertas y estas se te cerraban?

Quise tirar la toalla miles de veces, pero miraba a mi hija y me decía que debía avanzar por ella.



Este negocio es muy innovador, ¿de dónde nace la idea?

Un día me puse a buscar flores por las redes sociales, quería poner un local y quería salir de lo tradicional, y buscando vi un ‘flower truck’ en Estados Unidos donde es común. Luego había en Argentina y en Uruguay, una idea que aún no estaba en Perú, así que pensamos que era nuestro momento porque yo quería algo que me permita movilizarme y este camioncito era una gran idea.

¿Llevaste algún curso para seguir con tu empresa?

Sí claro, al comienzo sabía algunos nombres de las principales flores, pero necesitaba de técnicas, cortes y duración de las plantas. Hice un curso con una especialista que solo me cobró 60 soles.



¿Con cuánta inversión iniciaste?

Con 100 soles y todo lo que ganaba era para reinvertir en el negocio. Ya cuando compramos el camioncito y adecuarlo fue cerca de 7 mil soles.



Actualmente son muchos los emprendedores que aprovechan las redes sociales para comenzar con su negocio. ¿Fue tu caso?

Las redes sociales me ayudaron mucho hasta el día de hoy, empecé con el Facebook, luego una amiga me dijo que debía vender por Instagram y es así que gané más clientes y hasta me asocié con páginas donde promociono mi marca.

Esta propuesta es nueva en el mercado, ¿puedes explicar en qué consiste?

Vendemos nuestras flores por redes sociales y vamos a dejarles sus pedidos, pero también recorremos las calles con nuestro camioncito donde llevamos diversas especies de flores, a veces nos paramos en estacionamientos de cafés y el público arma su ramo con lo que más le guste.



Nos cuentas que gozaste de los beneficios de una empresa cuando eras asistente contable, pero ahora eres tu propia jefa. ¿Cómo es?

Es complicado, se sale de la zona de confort, hay que vender para tener la ganancia y pagar las cosas que se necesita en el día. Yo compro las flores, mi esposo las limpia, él maneja el camión, vendemos juntos, atendemos los mensajes, hacemos de todo.



¿Cuáles son las fechas de mayor demanda?

Día de la madre, 14 de febrero, Navidad, día de la mujer y de la secretaria.

¿Qué flores piden más los clientes?

Rosas rojas, tulipanes y girasoles.



¿De dónde son tus insumos?

Las flores las traemos de Huaraz, toda es producción nacional.



¿Quiénes son tus clientes fijos?

El hotel Crowne, Unique y empresas corporativas.



¿Por qué el nombre Qumir?

Qumir significa ‘verde’ en quechua y es en homenaje a la familia de mi papá.



¿Qué ofrecen al público?

Bouquet de novias, decoración para matrimonios, baby showers, fiestas infantiles.



¿Qué estrategias hacen en los meses que no hay movimiento?

Toco puertas para asociarme con páginas, hago sorteos, promociones para captar a más público.

LA FRASE DEL ÉXITO



“La vida es muy corta como para rodearse de gente que no aporta nada a tu vida”, Jeff Bezos , fundador de Amazon.

TIPS



- Ser perseverante

- Creer en uno mismo

- Que te guste mucho lo que haces para que lo hagas feliz.