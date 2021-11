Un hombre no es una sola historia, son varias en una misma persona. Son sus rutas y caminos para encontrar su destino que muchas veces, tiene varias puertas. Raúl Villanueva por momentos es DJ Urbano, el que te pone a gozar al ritmo del reaggetón a través de radio La Zona, pero también es la voz chillona del payaso ‘Chupetín’ y el emprendedor del barrio de Bocanegra donde abrió su food truck con la especialidad de las alitas. Conozca los secretos de un ‘nariz roja’, que trasmite por la radio y te llena de sabor el estómago.

Raúl, hoy toca contar los tips para provocar carcajadas

Darte cuenta, que siempre en una fiesta, hay una persona que se ríe más que los demás.

¿Y allí te pegas?

Por supuesto.

¿Otra?

Siempre está el que molesta mucho y la ‘Pituca’.

¿De esa te prendes?

La tienes ‘seca’.

¿Una buena pregunta para entrarle bien a la gente?

Decir: ¿Quién es el más infiel de acá?

Empieza el vacilón

La gente debe saber que los payasos no contamos chistes, nos reímos de las circunstancias y de nosotros mismos.

¿Y te preparas?

Hacer reír es cosa seria.

¿Desde qué edad usas la nariz roja?

A los 14 años, vi que era una buena fuente de ingreso.

¿Cómo fue tu primer día?

Me compré el vestuario y salía a dar vueltas por mi barrio.

¿Cómo loco?

Sí y los vecinos, me decían: ¿Qué tienes? Y respondía: ‘Hola caballero’.

¿Cuál fue la pregunta más extraña?

Mi mamá me dijo: ‘¿Raúl qué tienes?’

¿Tu papá no te dijo que te saques esa ropa?

Cuando le dije que deseaba hacerlo, para tener mis propios ingresos, me pidió que sea el mejor.

¿Dejaste de estudiar?

La verdad, cuando empiezas a tener ingresos de dinero, el estudio lo vas dejando un poco de lado y el consejo sería que no hagan nunca eso.

¿Cómo eran los días de ‘chamba’?

Jueves me pintaba la cara y la despintaba recién el domingo.

¿Dónde te has presentado?

He animado en iglesias evangélicas, en baby shower donde la mamá me pedía que no mencione al papá y hasta yunzas.

¿Qué pasa cuándo realizas una broma y la gente no se ríe?

Se te nubla la mente.

De tu experiencia, ¿Cuál es el mejor momento para provocar una broma?

Cuando tú mismo te tomas como el centro de la burla.

Dame un dato más de un payasito

Tiene un 3 por ciento de psicólogo.

Pero también eres DJ

Estuve estudiando ciencias de la comunicación y escucho por la radio que un locutor abrió su taller de clases.

¿Te inscribiste?

Y pedí acompañarlo a sus presentaciones.

¿Cómo lo ayudabas?

Le cargaba los polos, era quien le abría paso. No intervenía en nada en su trabajo, pero iba mirando, observando.

¿No te dio ni un ‘cachito’ de oportunidad?

Yo llevaba mi Laptop, mis cuñas, efectos y los hacía sonar en los parlantes. Esa era mi alegría.

¿Y cómo acabó la historia?

Un día me llevó a una cabina de radio para reemplazar a su compañero por 15 fechas.

¿Aceptaste?

Sí, lo conocí como persona y me decepcioné, pero me quedé a ser operador de madrugada.

¿Y allí recibías las Navidades?

Pasé dos años ‘Noches buenas’ con sus ‘Años nuevos’

¿Triste?

Lleno de nostalgia, pero a la vez feliz de hacer lo que me gusta.

¿Por qué te llaman Urbano?

Me lo puso Carlos Carlin y Carolina Sifuentes, cuando trabajaba en Radio Capital.

¿Por qué?

Porque siempre he sido gordito y dijeron que parecía al urbanito, ese transporte de la Municipalidad de Lima, ja, ja.

Conduce un programa en Radio La Zona

Hoy ya eres un DJ reconocido

Desde radio La Zona.

Y todo un emprendedor

Uno debe ser sembrado caminos, construyendo sueños. He abierto mi food truck donde presentamos variedades en pollo, alistas. Todo en Bocanegra, el barrio donde he sembrado todas mis ilusiones.

Un gran abrazo

A ustedes, por el reconocimiento.

