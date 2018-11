Ileana Tapia de ‘Sicurezza’ en Emprende Trome: "Empecé mi negocio como jugando" | VIDEO y FOTOS 

Ileana Tapia dedicó diez años de su vida al vóley, pasión que tuvo que dejar con mucha tristeza tras una dolorosa cirugía. Estudió Administración de Empresas en la Universidad Pacífico y en los viajes que hizo conoció sobre la tecnología de ropa interior sin costura y decidió emprender su propio negocio al que llamó ‘Sicurezza’. Empezó sola, la estafaron varias veces y aun así continuó con su sueño.



Ileana, ¿tu sueño fue siempre ser voleibolista?

En realidad nunca fue mi sueño de vida, nunca lo vi como un trabajo, pero sí fue mi pasión, me acompañaba todos los días.



¿Qué pasó por tu mente cuando el médico te dijo que no podías jugar más?

Fue una de las peores noticias que he recibido hasta el momento, sentí que el mundo se me venía abajo, me operaron de las hernias y tuve que dejarlo para siempre, y me enfoqué en la universidad.



¿Cómo nace la iniciativa de crear tu propia marca?

Me imaginaba trabajando para un tercero. He sido una persona bien miedosa, pero cuando conseguí el brasiere, un producto lindísimo y estrella de ‘Sicurezza’, recibí la aceptación del público. Inicié esto como jugando, lo compro, lo vendo y se acabó, pero en el camino me di cuenta que tenía gran potencial...



¿Por qué brasieres?

Mi mamá me inculcó a comprar ropa de buena calidad y en los viajes que hacíamos traíamos unos muy buenos, la comodidad es importante. Cuando descubrí la tecnología sin costuras me di cuenta que eso se necesitaba en el Perú, prendas que no hagan daño.

¿Cómo es que conoces esta tecnología en las prendas?

No la he inventado yo, la tecnología sin costuras existe hace muchos años, pero nadie le dio bola. Quise averiguar más, viajé tres veces a la feria más grande del mundo de Cantón, China, y decidimos meterle mucha fuerza a esto.



¿Tuviste alguna asesoría?

Empecé muy joven, a los 22 años. No había acabado la universidad, pero acá me apoyaron los mejores profesores y mentores, ahí me daban las asesorías para seguir aprendiendo.



Tuviste muchos problemas al iniciar, ¿cuáles te han marcado más?

Lo que más me afecta son los temas logísticos, como no podemos confeccionar todo aquí, porque nuestro país no se da abasto, decidimos aterrizar la producción en Hong Kong, Singapur y China. El problema es con Aduanas y nos hemos quedado sin stock y la demanda era alta.



Si tuvieras que resumir tu experiencia en estos pocos años que tienes en el mundo empresarial, ¿cuál sería la más importante?

Consolidar y reestructurar un equipo. Un año y medio estuve sola, distribuía, hacía marketing, pago a proveedores, me di cuenta la importancia de delegar y encontrar las personas adecuadas.



¿Qué errores no volverías a cometer?

Conocer bien con quién voy a trabajar, no guiarme por la primera impresión, sino hay que planificar mejor. Investigar a los proveedores, a mí me estafaron, robaron y desaparecieron, por eso hay que pensar bien el proceso que se ejecutará.

Emprende Trome En 'Sicurezza' utilizan tecnología sin costura. (USI)

Si un joven desea iniciar en un negocio como el tuyo, ¿qué le dirías?

Es un riesgo emprender, hay que creer mucho en su idea, ser apasionado. No puedes poner un negocio solo porque te da plata, lo importante es que seas feliz y apasionado en lo que haces.



¿Cómo te ves en cinco años?

Estaré en todos los retailers y con un canal de ventas por catálogo poderoso, así como ‘Leonisa’. Y en diez años me veo en más de 10 países de Latinoamérica con tiendas propias.



¿De dónde viene la materia prima?

No confeccionamos en Perú, la materia prima es tecnología seamless (sin costura), tan suave que da la sensación de algodón.



¿Cuando empezaste tuviste tu propio capital o pediste prestado?

Parte de toda la inversión al inicio fue con mi sueldo de practicante en ‘Siemens’, ganaba 1200 soles, compraba de cien en cien y vendía rápido, recién a partir del segundo año tuve un sueldo para priorizar la inversión.



¿Dónde se vende tu marca?

Estamos en más de 40 tiendas en Lima, Trujillo, Pucallpa, Piura, y en Arequipa, que es el canal principal, también vendemos online y en nuestra tienda previa cita.

Emprende Trome 'Sicurezza' se encuentra en Lima, Trujillo, Piura, Pucallpa y Arequipa. (USI)

¿A qué te refieres que no tienes competencia directa?

Hemos creado un nuevo mercado donde están las mujeres que buscan transformar su vida, no vine a competir con ninguna marca tradicional, creemos que somos bastante distintas del resto, tenemos un propósito que busca el bienestar de las mujeres.



¿Por qué ‘Sicurezza’?

Todo empezó de cómo me siento, y era estar segura, buscaba la palabra seguridad y en italiano era ‘Sicurezza’, marca que da comodidad y nos hace sentir seguras y empoderadas.