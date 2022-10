Diferenciarse de la competencia es una tarea maratónica y casi imposible de lograr. El mercado está (aparentemente) saturado de los servicios o productos que ofrecen los emprendedores.

Sin embargo, aunque parezca imposible, siempre habrá algo que haga sobresalir tu emprendimiento, solo depende de qué tanto has investigado a tu competencia directa y cuánto conoces a tus clientes.

Expertos de Globalkam Consultores nos dan cinco tips que debes poner en práctica para que tu negocio destaque en el mercado:

1. ¿Quiénes son tu competencia directa?

Investiga y analiza qué cosas no están cubriendo para que tú negocio lo haga. Utiliza toda tu creatividad para lograr algo único e impactante.

2. Sé un experto en las necesidades de tus clientes

La única forma de asegurar la fidelización de tus clientes es conociendo muy bien sus necesidad y, sobre todo, cubriéndolas. Ellos son la mejor prueba de que tu servicio o producto es excelente.

3. Al día con las nuevas tecnologías

Ofrece a tus clientes la opción de comprar por distintos canales (presencial, página web, WhatsApp, etc.). Si todavía no estás familiarizado con las redes sociales o plataformas digitales de venta... ¡Este es el momento! Recuerda que si tu negocio no está inmerso en el mundo digital, no existe. Así de simple.

4. No escatimes en los regalos

Los consumidores aman los regalitos sorpresa. Dales una pequeña muestra de lo que pueden encontrar en tu tienda. Puedes aprovechar y regalar muestras u ofertas de los productos que menos se venden o están fuera de temporada.

5. Invierte en el branding o identidad de marca

La primera impresión es lo que cuenta, jamás lo olvides. Si ven que tu packaging es llamativo, te buscarán por curiosidad y serán potenciales clientes. Ahorra un poco e invierte en una agencia que te prepare la identidad de tu marca. Aunque no lo creas es una excelente inversión que puede aumentar tus ventas.

TE VA A INTERESAR:

Conoce al chico de las danzas peruanas que la rompe en TikTok

Madre e hijo difunden la fe al Señor de los Milagros desde su casa en Barranco

¿Cómo proteger tu casa y tu familia en caso de sismo?

Conoce los idiomas que brindan más oportunidades laborales