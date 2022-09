Emprender desde cero puede parecer muy desafiante, pero lo cierto es que la mayoría de personas arrancan sus negocios sin tener experiencia previa. Y es que esta decisión muchas veces surge a raíz de un desempleo, o porque ya no quieren depender laboralmente de alguien.

No importa cuál haya sido el motivo, lo más importante es crear una empresa a partir de algo que te apasione y que se adapte a las necesidades del mercado que hayas identificado. ¡Jamás lo olvides!

Recuerda que el éxito no llega de la noche a la mañana, se necesita mucha constancia y esfuerzo para alcanzar las metas que te trazaste. Si al inicio las cosas no salen como esperabas, no te detengas. El camino de un emprendedor es largo y lleno de sorpresas, ten la suficiente motivación para no tirar la toalla ante el mínimo problema.

Si estás a puertas de iniciar tu negocio, expertos de Crehana brindan cinco consejos que te empujarán a lograrlo sin complicaciones:

EXPLOTA TUS HABILIDADES

Identifica en qué destacas y crea tu empresa alrededor de eso. No hay nada más placentero que dedicarte en cuerpo y alma a eso que amas.

CAPACÍTATE

Hay muchos cursos gratuitos y virtuales para emprendedores. Te enseñarán desde cómo iniciar los trámites administrativos hasta marketing.

SÉ REALISTA

Muchos soñadores por apostarlo todo terminan sin nada. Es mejor empezar con algo pequeño, aunque proyectándote en grande. Una vez que domines tu negocio, arriésgate.

INVIERTE CON RESPONSABILIDAD

Procura que el primer monto en juego no sea tan exagerado. Espera que la empresa evolucione para aumentar la inversión. Si apuestas todas tus fichas al inicio, cuando no sabes cómo será la reacción de los clientes, podrías terminar perdiendo todos tus ahorros.

NO TENGAS MIEDO DE FALLAR

Convierte los errores en aprendizaje. Nadie nació sabiendo, recuérdalo. La mayoría de emprendedores iniciaron sus negocios improvisando y con casi nada de experiencia. Si fallas, no te quedes en el error, busca soluciones y sal del problema.

