Jessica Butrich estudiaba Arquitectura, pero todo cambió cuando su abuelita le regaló una máquina de coser. Sus primeros zapatos los confeccionó hace 14 años, ese estilo retro, divertido y sofisticado cautivó a muchas mujeres que la siguen desde sus inicios, participó en varios desfiles y su creativa propuesta llamó la atención del público extranjero y hoy exporta a Chile, República Dominicana, Estados Unidos y está lista para abrir un córner en una tienda de Panamá.



¿Cómo fueron tus inicios?

No soy la típica diseñadora que dice que desde niña hacía la ropa a las muñecas, lo mío fue más por la parte de arte y diseño, quería estudiar diseño de muebles, entonces elegí la carrera de Arquitectura. En el primer año de estudios mi abuela me regaló su máquina de coser, nunca había cosido, no sabía cómo hacerlo. Me encerré en mi cuarto y me enamoré de las telas, y de todo lo que tiene que ver con este mundo. Me retiré de la UPC, donde estaba becada, para estudiar diseño de modas, porque sentí que algo tenía que hacer.



Comentas que tu madre fue quien te impulsó a continuar con tus sueños, ¿dirías que heredaste de ella el espíritu emprendedor?

Mi mamá es economista y mi papá es ingeniero, fue un choque al decirles que quería estudiar diseño de modas. Ambos fueron emprendedores, lo lindo es que me enseñaron a luchar hasta el cansancio por lo que quiero.

Emprende Trome

Tu estilo es muy especial, no se rige a tendencias, ¿cómo lo defines?

Es querer hacer lo que deseo, sin tratar de complacer a nadie, ser muy realista conmigo misma, sin seguir las tendencias, es cómo yo quisiera ver a la gente vestida.



¿Cómo resumirías todos estos años que vienes desarrollando tu marca?

De aprendizaje permanente, este año fue el más fuerte, de trabajar puerta a la calle, producción, colecciones, ha sido hermoso aprender todos los días.



¿A dónde han llegado los zapatos de Jessica Butrich?

Estamos vendiendo a Puerto Rico, Panamá, República Dominicana, Chile, Estados Unidos. Pretendemos llevar el made Perú a varios lugares.



¿Haz fallado en alguna colección o en algún proceso de tu empresa?

Mil cosas, desde producción, cantidades, colecciones. Lo que les digo, a muchas chicas, es que yo nunca trabajé con otro diseñador, todo lo que sé es lo que inventé. Sería bueno que trabajen en otras marcas para equivocarse ahí y no en sus propios proyectos.

Emprende Trome Los zapatos son la pasión de Jessica Butrich. (Foto: Roberto Bernal)

¿Qué buscas transmitir con tu marca?

Que una mujer se sienta especial, que transmita felicidad, se sienta súper poderosa, que pueda conquistar el mundo.



Empezaste haciendo ropa, ¿por qué te decidiste por los calzados?

Hacía ropa y a la vez zapatos, pero fue lo último que jamás dejé, son mi pasión, mi expresión, son mi lienzo y es cuando me siento una artista.



Este rubro es muy competitivo, ¿por qué crees que te prefieren tus clientas?

Muchas han empezado conmigo, cuando inicié no había tantas marcas, la tienda no solo es vender un producto, es contar una experiencia.



¿Cuál es la capital de la moda para ti?

En mi caso, en cuanto a diseño, Londres es mi capital favorita.



¿Qué se viene?

Muchas colecciones. En tres semanas lanzamos algo que quizás ningún diseñador peruano lo ha hecho, tener una tienda en Perú y crecer fuera, pero con ‘Butrich’.

Emprende Trome Jessica Butrich afirma que sus zapatos son retro, divertidos y sofisticados. (Foto: Roberto Bernal)

¿De qué manera te reinventas?

Nuestra filosofía es cambiar y siempre sorprender con eventos, ideas, productos.



¿Qué evento te marcó como diseñadora de modas?

Hace dos años nos invitaron al evento del sector de calzado en Bogotá, Colombia, como invitada especial, fue gratificante, el año anterior estuvo Ágatha Ruiz de la Prada.



Define los zapatos de Jessica Butrich...

Son retro, divertidos y sofisticados.



¿Qué buscan las mujeres peruanas: calidad, precio o comodidad?

Creo que, en mi caso, buscan sentirse especiales con los zapatos, algo que las haga sonreír.



Este año ha sido un poco complicado para algunas empresas, ¿cómo te ha ido a ti?

Estamos muy contentas, porque desde que hemos abierto la tienda el crecimiento ha sido importante, hemos crecido el 70% a comparación con el año pasado, estamos muy felices.

¿Cuál es la temporada de más demanda?

No solo es temporada, mis clientas son sensibles a los lanzamientos, pero diría que mayo, setiembre y diciembre tienen más demanda.



TIPS:

1. Ser fiel a tu estilo.

2. Es mucho trabajo, es aprender todo de producción, manufactura, es un hermoso negocio, pero deben estar dispuestos a dar todo y amarlo.