Karolina Calderón de ‘Cásate conmigo’ en Emprende Trome: "Ponemos mucha magia, para que todo sea diferente' | VIDEO

A pesar de que vivimos tiempos complicados, de violencia, presiones por el trabajo, los estudios y otras actividades, el peruano aún mantiene el romanticismo. Eso nos cuenta Karolina Calderón, quien creó la empresa ‘Cásate Conmigo’ y luego de ayudar a organizar la pedida de mano de su amigo, empezó a promocionarse a través de redes sociales hasta hacerse conocida en el medio. Ahora le llegan contratos hasta del extranjero.



Karolina, antes de emprender un negocio como este, ¿a qué te dedicabas?

Empecé a los 15 años, trabajé para un show infantil, pero me retiré porque sentía que me explotaban. Desde muy chica incursioné en distintas líneas de negocio, he vendido ropa, zapatos, de todo un poco.



¿Cómo es que de ser asistente, en un estudio de abogados, te inicias en este rubro de pedidas de mano?

Estando en el rubro legal surge la idea entre un grupo de amigos. Hablaron de la pedida de mano, di algunas ideas, y los hombres me dijeron que jamás se les hubiera ocurrido eso. Soñé con esto y lo desarrollé con mi mejor amiga, he ido puliendo todo durante estos cinco años.



¿Qué ha sido lo más difícil para implementar este proyecto?

Como todo negocio es lograr la confianza del cliente, es un trabajo de día a día, tienes que demostrar de manera tangible que eres profesional y confiable.



Te consideras romántica, ¿cómo te ayuda a crear experiencias diferentes?

Cada novio trae un historia nueva, juntos trabajamos su pedida, recaudo datos que él me cuenta, lo que más le gusta a la novia, es fácil cuando sientes el amor que hay en esa relación, ya que me permite crear todo de manera natural.

Comentas que el Facebook es la plataforma en la que llegas a más gente, ¿qué te piden más?

El Facebook es mi mayor ventana. Es con la que me inicié, con la que he manejado muchas referencias visuales que demuestran mi estilo de trabajo. La gente me contacta porque tiene muchas dudas y trato de resolverlas siempre.



¿Qué plus les ofreces a los novios que toman tus servicios para un momento tan especial?

Les ayudo a descubrir lo que es ideal para ambos, me comprometo a entregar más de lo que ellos esperan para que guarden un buen recuerdo. Le pongo mucho profesionalismo para que cada detalle sea especial, y el resultado es más de lo que ellos deseaban.



¿En qué fechas hay más pedidas de mano?

Todo el año.



¿Crees que los peruanos aún son románticos?

Lo tengo muy claro, los peruanos son románticos, pero tienen miedo a demostrarlo y a caer en lo cursi, aún hay hombres machistas que no pueden desenvolverse, pero lo bueno es que aún creen en el amor.



Todos los negocios deben innovar, ¿cómo lo haces tú?

La idea es manejar más opciones, en cuanto a pedidas estamos lanzando un nuevo servicio dirigido a personas que están muchos años juntas, si tus padres se casaron o quizás no tuvieron un compromiso, los invitamos a hacer una expresión de amor con sus hijos y nietos, la renovación de votos y trabajamos las bodas simbólicas.

(Fotos: José Rojas Bashe) 'Los peruanos son románticos, pero tienen miedo a demostrarlo', afirma Karina Calderón.

¿Hay chicas que piden la mano a sus novios?

Sí, esos detalles lo hemos tenido aquí y afuera.



¿Tienes una tarifa plana o varía según lo que pida el cliente?

Tenemos un costo de servicio el cual es, en su mayoría plano, podría variar según la lista de invitados por el tema de producción.



¿Cuál es la pedida más loca que tuviste?

No se han atrevido tanto los novios aquí, lo más loco podría decir es que lo han hecho en exteriores y están expuestos al público ajeno. En los parques hemos puesto una ambientación con detalles de su relación como envolturas, tickets de viaje, tickets de cine o de teatro. También hemos recogido a la novia en limusina y le hemos puesto audiovisuales de pistas de su relación.



¿Cuáles son los lugares preferidos de los enamorados?

Los restaurantes, piden cena romántica, pero hacemos que no caigan en lo tradicional, ponemos mucha magia, para que todo sea diferente.



¿Cómo surge el nombre de ‘Cásate Conmigo’?

Es una pregunta que hace el novio: ¿quieres ser mi esposa?, ¿quieres casarte conmigo? La última me gustó más y es la que engloba la idea.



¿Cuándo te diste cuenta que este proyecto era rentable?

Desde el primer instante en que lo pensé, empecé con cero inversión, a puro corazón, mente y ganas.



¿Qué es lo que más te gusta de este trabajo?

La primera vez que estuve presente en una pedida me emocioné tanto que lloré junto a mi mejor amiga. Cuando descubro las historias hay un sentimiento que nadie lo ve, ser partícipe del compromiso que hacen los novios y las historias es impactante. Es lindo ver el rostro del novio cuando camina hacia la novia, ese rostro me paraliza de emoción.