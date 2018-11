'Lady Posh': Jóvenes esposos comenzaron su negocio con 900 soles y ahora tienen 12 tiendas | Emprende Trome

Nathaly Esquen y Jonathan Chirinos se enamoraron cuando estudiaban negocios internacionales. Ambos buscaban emprender en algo y decidieron vender ropa por Internet. Todo iba muy bien hasta que se dieron cuenta que las prendas chinas eran de mala calidad, vieron una oportunidad y, sin conocer el mercado, optaron por confeccionar ellos mismos sus productos. Cuentan que por confiados les robaron varias veces, pero su hijo fue el motor para no desfallecer y seguir con ‘Lady Posh’, que ingresó a Gamarra, pese a la fuerte competencia.



Nathaly, ¿cuándo es que decides iniciar el negocio de ropa?

Nació desde la universidad junto a mi enamorado, que ahora es mi esposo, pues a los dos nos gustaba el tema de la moda.



¿Algún familiar tuyo es confeccionista?

Nadie, nosotros nos iniciamos en esto desde cero, sin conocer Gamarra, sin saber hacer una prenda, tuvimos que investigar todo.



¿Es verdad que empezaste con 900 soles?

Sí, con eso hice las primeras poleras y las vendimos muy rápido.



Estudiaron negocios internacionales, ¿pensabas tener una empresa en el futuro?

Quería tener algo mío, pero no sabía qué, trajimos ropa de China, pero luego decidimos hacer productos con algodón peruano.

Cuéntale a los lectores, ¿qué es lo más difícil al empezar?

Lo más difícil es que no sabíamos nada, tuvimos que conocer el rubro de telas, de confección, y mantenerse con la gran competencia que hay en Gamarra, ahí todos los días se hace un emprendimiento y hay que estar un paso adelante.



En una entrevista que le hice a un especialista financiero, me dijo que los peruanos tienen coraje y ganas de progresar, ¿qué piensas?

Hay que continuar, lo que nos motivó muchas veces fue nuestro hijo, teníamos que comprar la leche y no le pedíamos nada a nadie. Trabajé hasta el día que di a luz, también lo traemos porque todo el tiempo estamos aquí.



¿Qué tan importante es capacitarse?

Es muy importante, yo hubiera estudiado diseño de moda y esto sería más fácil, pero en el camino se aprende muchas cosas.



¿Qué cosas no se deben hacer al inicio?

Gastar, yo era súper ahorrativa. Con lo que ahorré alquilamos el primer stand en una galería que nadie entraba, pero poco a poco fuimos escalando un posición y hemos ganado un nombre en Gamarra, donde hay mucha competencia.



¿Qué errores no volverías a cometer?

Ser muy confiada, muchas personas nos engañaron, nos robaron.

Junto con tu esposo han formado una sociedad, ¿cómo han hecho para no deteriorar la relación?

Ambos estamos enfocados en un área, yo veo la parte administrativa y la producción, y él es marketero.



Primero abrieron en San Borja y luego en Gamarra apuntando al mayorista, ¿cómo les fue?

Al inicio necesitaba liquidez, pero quería posicionar la marca, el mayorista quería el mínimo y nosotros buscábamos dar un plus, ropa de muy buena calidad, innovamos los modelos a diario, además es un producto a un precio asequible.



¿Qué significa el fracaso para ti?

Es un aprendizaje para no cometer más errores.

¿Cómo ves tu marca en el Bicentenario (2021)?

Me gustaría que esté por todos lados, así como ‘Zara’.



¿Cuántas tiendas tienes?

12 tiendas, 7 en Lima, 5 en provincias y otra en Bolivia. Queremos entrar en febrero del otro año a Estados Unidos.



¿Qué tiempo le dedicas al negocio?

Es mi segundo hogar, ando más acá y traigo a mi hijo conmigo.



¿Cuántas personas trabajan contigo?

Alrededor de 60 colaboradores.



¿Qué distingue tu marca de otras?

La innovación de los productos, la calidad, el cliente encuentra algo nuevo, yo uso las prendas, si hay algo que no está bien, lo cambio.

¿De qué manera reinviertes?

En producción y en abrir nuevas tiendas.



¿Qué piensas de los productos chinos?

Son novedosos, pero no son de buena calidad.



Tú, que eres experto en marketing, ¿qué podrían hacer los emprendedores para mejorar sus negocios en redes sociales?

Las redes sociales son importantes, nos hacen mover los productos y servicios para que estén al alcance directo y nos ayuden a segmentar al público objetivo.



¿Por qué el nombre ‘Lady Posh’?

Lo puso mi esposa, ella era seguidora de Victoria Beckham, conocida como Posh Spice.



Además de ropa, también tienen zapatos y accesorios, ¿qué más se viene?

Tallas grandes y una colección para bebés.



¿Qué recomendarías a los jóvenes emprendedores?

Hacer un pre estudio antes de lanzar un producto, que ayudará a reducir el margen de error, capacitarse es vital.