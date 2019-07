Manuel Ruiz-Cornejo de ‘Gallinas libres’: "El emprendedor tiene que hacer su propio camino"

A sus cortos 23 años, Manuel Ruiz-Conejo estudió ingeniería empresarial en la Universidad del Pacífico y luego de hacer unos cursos en Holanda de marketing y emprendimiento decidió lanzar su propio negocio. Pensó en hacer pisco aprovechando el fundo de su padre, pero dio un giro y creó ‘Gallinas Libres’, vendiendo huevos por Facebook y repartiendo por delivery. Hoy sus productos están en supermercados, en la cadena de restaurantes de Gastón Acurio, en el hotel Hilton y en tiendas orgánicas.

¿Cuándo estudiabas en la universidad ya te imaginabas a qué te ibas a dedicar?

Estudié ingeniería empresarial por consejos de mis familiares que tienen empresas, en el camino hice un intercambio universitario en Maastricht University de Holanda donde hice unos cursos de marketing y emprendimiento que eran algo nuevo para mí, me gustaron mucho y fue ahí que encontré mi vocación.



¿A qué te dedicabas antes de emprender?

Practiqué en Lan, Ferreyros y en las empresas de mi familia.



¿Cómo es qué decides hacer un negocio con aves?

Quería tener una actividad que me rete bastante, esto de emprender es complicado, renuncié a mis prácticas y evaluaba junto a mi familia a hacer pisco en el fundo, y mi padre me llama para decirme que me enviaba cien gallinas ponedoras para producir huevos tan ricos como antes y venderlos a los amigos.

¿Cómo fueron los inicios?

Empecé haciendo de todo un poco, publicaba la venta de los huevos en Facebook y con otra persona repartía en una bicicleta los productos.



¿Tenías conocimiento de la crianza de gallinas?

Tuve que investigar, leer libros de Estados Unidos sobre los tipos de crianza de gallinas ponedoras: hay aves que se crían en jaulas, gallinas que están dentro de un galpón y las de libre pastoreo que pueden picar hierbas con buena alimentación y que evita el uso de antibióticos.



¿Qué particularidad tienen tus gallinas con el común que conoce la gente?

La raza es la misma que la convencional. La diferencia es la calidad de vida y el alimento que reciben. En mi granja las gallinas salen al patio y corretean, gastan más energía y comen más, no están estresadas, pastorean en el jardín, les damos maíz de agricultores peruanos, no utilizamos antibióticos y eso se refleja en el sabor y nutrientes de los huevos.



¿Qué cargo desempeñas en la empresa?

Soy fundador, el gerente general y tengo también socios.

¿Cómo te diste cuenta de que esto era lo tuyo?

Tuve curiosidad por los negocios, tengo una filosofía de vida de que uno debe trabajar para ganar, pero preocuparte para darle un valor a la sociedad, impulsamos el bienestar animal, la alimentación saludable porque tiene nutrientes, es baja en colesterol, tiene más vitaminas.



¿Cómo es que llegas a ser proveedor de la cadena de restaurantes de Gastón Acurio?

Una persona cercana a mí se encontró con Gastón Acurio, él ya sabía del tema, pero no sabía que se hacían aquí, intercambiaron datos y le encantó el producto, estamos en todos sus restaurantes.



¿Qué significa ser emprendedor para ti?

Es la cosa más difícil que hice en mi vida, todos los días es un tema de seguir adelante y de autoimpulsarse, no tienes un jefe que te dé directrices... El emprendedor tiene que hacer su propio camino.

¿Cómo ves la demanda de tus productos en el mercado?

Es un reto, hay mucha competencia, hay mucho aprendizaje y el producto va muy bien, las personas valoran los atributos del producto. El peruano es muy sensible al precio y estamos trabajando eficiencias internas para ser competitivos en el precio. Son fieles al concepto, estamos por entrar a dos cadenas más de supermercados.



Las redes sociales te permiten acercar al cliente. ¿Cómo manejan eso ustedes?

Estamos en Instagram y en Facebook, ahí compartimos fotos y videos de las gallinas, las visitas que hacen los clientes a la granja para conocer nuestro trabajo. Además, contestamos todas las dudas y hasta damos recetas que nos piden los clientes.



Ustedes son un negocio artesanal, ¿cómo hacen para competir con las grandes marcas?

Es todo un reto por el tema de presupuesto, pero las personas identifican cuando una marca tiene un mensaje detrás. Somos la única granja que utiliza maíz de agricultores peruanos, que es más caro. Utilizamos un estuche con cero por ciento plástico y es un boom que nos abrió puertas a varias tiendas.



¿Cuáles son los planes a mediano plazo?

Consolidar la marca de huevos, que tenga más propósitos detrás del bienestar y ser saludable. Desarrollar otros productos para ofrecer a los clientes.

TIPS:



- Emprende una actividad que disfrutes porque la motivación tiene que ser muy duradera.



- Capacítate mucho, si eres muy bueno sobre un tema emprende sobre eso.



- Generar alianzas es importante, si no es con socios, que sea con empresas amigas para crecer y hacer fuerza.