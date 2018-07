Meche Correa: La diseñadora que apostó por el Perú, trabajó duro y hoy los extranjeros viven enamorados de su trabajo

La diseñadora Meche Corre a se confiesa como una eterna enamorada del Perú. Cuenta que decidió quedarse en el país durante la dura época del terrorismo, pues sabía que su mejor arma era trabajar duro para hacer patria. Su camino al éxito le costó lágrimas, porque en ese entonces nadie apostaba por sus diseños, pero marcó la diferencia, pues ella siempre quiso plasmar su amor por su tierra a través de sus prendas y accesorios. Hoy, Meche , como la llaman sus amigos, luce sus trajes en pasarelas de Japón, África, Francia y otros países del mundo que la consideran como una representante de la moda peruana.



Meche, cuentas en una entrevista que enviaste a tus hijos al extranjero durante el terrorismo, ¿tú por qué decidiste quedarte?

Nunca perdí la fe de que las cosas tuvieran que recomponerse en algún momento, decidí luchar, ponerle el hombro con mi presencia y trabajo. No hubiera sido consecuente irse cuando amo tanto a mi país.

Meche Correa contó su historia a Emprende Trome

¿Qué estudiaste?

Decoración de interiores, siempre me cuestioné el porqué no estudié artes plásticas. En mis tiempos no había escuelas de moda, en el camino encontré la verdadera vocación, era la creatividad vinculada al diseño y la moda.



Dices que el Perú es tu inspiración, ¿qué significan los colores rojo y blanco para ti?

Los colores de mi bandera, me encantan esos colores que juntos son tan fuertes, son mi país.



¿Qué dicen los extranjeros sobre tu trabajo?

Al inicio era como un lunar puesto en escena, porque casi todos trabajan a través de una formación, cada año hay tendencia que seguir, en mi caso mi tendencia es el Perú. Con el tiempo la gente lo entendió, eso de ser diferente me dio la posibilidad que sea visible a otros ojos. Los extranjeros se enamoran de mis cosas y de mi trabajo como yo.

Sé que muchos jóvenes te siguen, ¿qué consejos les das?

Siempre les digo a los chicos, a los creativos, miren primero al Perú porque es un país con trascendencia, cultura milenaria. Miren al país como una oportunidad, al mostrarte distinto llamas la atención, la gente tiene necesidad de color, somos afortunados.



¿A dónde llegan tus diseños?

A muchas partes del mundo, Japón, Australia, África, Estados Unidos, Italia, Brasil, Chile, tengo clientas en Panamá, Puerto Rico, Costa Rica.



Meche Correa no solo hace trajes...

Tengo una diversidad de cosas, accesorios, joyería, carteras, sombreros, chales.

Meche Correa habló con Trome y contó su historia de lucha y superación. (Fotos: Trome) Meche Correa habló con Trome y contó su historia de lucha y superación. (Fotos: Trome)

¿Cómo logró hacerse conocida?

Soy la diseñadora con más tiempo en el mercado, me preguntan porque tengo presencia en las grandes revistas de acá y del extranjero y nunca pongo publicidad, pues son mis diseños que se venden solos. Perú Moda tiene 21 años y yo los acompaño todos esos años, una gran vitrina para llegar a clientes.



¿Fue muy difícil construir su propia marca?

Nada es fácil en la vida, el mercado peruano no es fácil. El secreto de la vida es hacer lo que a uno le apasione. He llorado muchas veces, pero sabía que todo lo que expresaba era hermoso y me impulsó a seguir.

¿Cómo fueron los inicios?

Siempre me gustaba hacerme cosas para mí y salían bonitas, la gente me pedía que se las venda y fue tanta la acogida que vi una oportunidad.



¿Qué sientes cuando ves tu colección en una pasarela?

No tengo palabras para expresarlo, me emociono tanto, es algo hermoso.



¿Qué colores asocias al Perú?

El Perú está lleno de colores, la chola Pink (el fucsia) muy peruano, pero tenemos el rojo, turquesa, verde. El Perú maneja infinidad de colores.



Si te pregunto por la sierra peruana, ¿qué viene a tu mente?

La sierra peruana abrió mi corazón para mostrarme sus montañas, los apus, ese cielo azul, me redescubrí aquí, es como poner al pez en el agua.

En un comercial actual, habla de que sí se puede, ¿cómo lo percibe?

El poder está en tus manos, acepté porque para mí era muy significativo el mensaje que todos debemos tener e interiorizarlo. El poder está en nuestras manos y construir a pesar de las vicisitudes.



¿Qué es el fracaso para usted?

Es imposible que no exista el fracaso, pero del problema hay que encontrar el lado positivo, entender los errores, y al emprender no estamos libres de fallar. Se aprende para perfeccionar.



¿Alguna vez les cerraron las puertas?

En la vida hubo muchas cosas, no fue fácil, pero la gente llegó a entender mi trabajo. Hay que insistir y ser fuertes para seguir.