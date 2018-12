Melissa del Solar: "Dejé la oficina y me lancé con los zapatos" | EMPRENDE TROME | FOTOS

Melissa del Solar estudió Comunicaciones en la Universidad de Lima y cuando trabajaba en Belcorp, desarrollando productos de moda, empezó a vender los zapatos que diseñaba. Ella recorría con su maleta todas las oficinas ofreciendo sus calzados a sus amigas y a sus jefas. Cuenta que la vena comercial la heredó de su padre, que vendía autos. Con diez años en el mercado y cuatro tiendas, los zapatos ‘Lola’ prometen seguir creciendo y ser líderes en el rubro.



¿De dónde te viene ese espíritu emprendedor?

Siempre tuve una vena comercial, me gusta atender al público, porque desde chica he trabajado en eso. Mi padre tuvo tiendas de automóviles, pero desarrollé el contacto con el cliente, y me gusta hacerlo.



¿Por qué elegiste zapatos?

Cuando entré a trabajar a Belcorp, para desarrollar productos de moda, tenía mucho contacto con fábricas en China, con ferias internacionales y me di cuenta que había todo este mundo. Hace 10 años, cuando empecé con la marca, el mercado era otro en Lima. No había muchas marcas de calzados ni las grandes cadenas, sentí la necesidad urgente de hacer zapatos diferentes y bonitos, porque solo teníamos las marcas convencionales que te ofrecían los clásicos marrones y negros.



¿Investigaste antes de salir al mercado?

Soy zapatera a morir. Buscaba diseño y comodidad, empecé a investigar y a sumergirme en este mundo en talleres de exportaciones. En Lima los hacemos de primer nivel y me topé con un par de fábricas, y supe que la horma, el taco y la planta son importantes para una calidad óptima.



¿Recuerdas cómo empezaste?

Cuando trabajaba en Ebel ‘maleteaba’ como mucha gente, llevaba mis zapatos, los vendía a mis amigas, jefas, hasta que llegué a ser mamá. Me dije que no podía entre mis zapatos, mi trabajo y ser madre. Dejé mi labor en oficina y me dediqué al cien por ciento a mi negocio que creció.



¿Pasan control de calidad?

Los pruebo antes de lanzarlo al mercado, y no lo hacemos hasta que esté perfecto técnicamente y a nivel de diseño.

¿Con cuántos zapateros empezaste?

Empecé con una dupla de zapateros y hoy tenemos una fábrica con 40 operarios, solo producimos para nuestras tiendas.



¿Dónde están tus locales?

En Miraflores, Primavera, Raúl Ferrero y en Asia.



¿A qué público objetivo te diriges?

Nos hemos posicionado en un segmento de una mujer exigente, conocedora de la moda, que sabe lo que quiere.



¿En qué te diferencias de las otras marcas?

Es una zapatería donde tienes todas las opciones para tu día a día, para el trabajo, una cena, una reunión, zapatos casuales, zapatillas. Todo lo que necesitas para calzar.



¿Por qué ‘Lola’?

Buscaba un nombre que defina la personalidad de la marca, un concepto para una mujer fuerte donde entra a un salón y le gusta que la miren. Es una ‘Lola’ que sabe lo que quiere, que es exigente y que está a la moda, sensual, sofisticada.

¿Cuál crees que fue la clave para hacerte conocida?

Fue en la personalización y dedicación al momento de atender a mis clientas, nosotras fuimos construyendo la marca en base a relaciones sólidas, cuidamos la exclusividad.



¿Viajas para traer tendencias?

Viajo cuatro veces al año, visito ferias internacionales. Hace poco estuve en Brasil, porque me invitaron de la asociación del calzado brasileño, debido a que importamos plantas, maquinarias e insumos.



¿Qué modelos tienen más demanda?

Las clientas usan muchos tacos, pero también las botas y las de fiesta, la comodidad que sienten hacen que nos promocionen de ‘boca a boca’.



¿Cuáles son tus planes para crecer?

Acabamos de abrir en La Molina y estamos con miras de entrar en centros comerciales.

¿Cómo te ves en cinco años?

Con tiendas en las principales ciudades de Latinoamérica, expandir la cartera de productos.



¿Qué buscas transmitir con tus diseños?

Llevar un buen zapato le da una actitud linda a una mujer, se siente sensual, transmite y comunica mucho, la comodidad que siente lo va a proyectar.



¿Qué les recomendarías a las personas que quieran emprender?

Que se lancen a la piscina, uno piensa mucho y nunca lo hace. También investigar, ser genuino y auténtico con tu propuesta de negocio, la gente se da cuenta del estilo propio.