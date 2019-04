"Mi sueño es llevar la comida peruana por todo el mundo", dice creador de festival gastronómico 'Filo'

El peruano es todo un ‘sibarita’. Siempre está en busca de nuevas propuestas, mucho más exigentes, y ante esta demanda nació, hace dos años, el festival gastronómico ‘Filo’. Su creador es Hernán Benza del Águila, conocido por sus amigos como ‘Nachi’, un joven multifacético, que entre su carrera de arquitecto tocaba en su grupo de rock y preparaba sus hamburguesas en su food truck (camión de comida). Aquí su historia.



‘Nachi’, ¿cómo es que un arquitecto termina haciendo un negocio de comida?



Mi perfil es muy artístico, la arquitectura fue una salida legal para que yo pueda estudiar algo auspiciado por mi papá, en realidad yo quería ser baterista, y mi profesión era lo más cercano a una carrera universitaria que me iban a dejar hacer. Me sirvió de mucho para hacer eventos, distribuir espacios y más, pero encontré mi rubro en estas ferias.



¿Crees que la gastronomía es tu verdadera pasión?



Definitivamente, sí, entre la comida y la música se fue dando, siempre quise tener un negocio de comida, puse mi ‘Food Rockers’, ahí empezó todo.

Cuando tocabas en México viste unos festivales similares, ¿cómo funcionó esa idea de los food trucks en Lima?



Nacimos el 2014 cuando recién estaban saliendo, tuvo muy buena acogida, dos años más tarde ya había mucha competencia y otras desaparecieron, porque no era nada fácil.



¿Con cuánta inversión empezaste con tu camioncito?



Con unos 30 mil dólares, pero empecé con unos socios para juntar el dinero.



El dueño de ‘El Gringo’ nos contó que le robaron su balón de gas y la calle era dura, ¿cómo fue en tu caso?



Ellos fueron un ejemplo del que nos guiamos, nos fuimos con ellos a un evento, a Trujillo, en caravana y mi camión se malogró en Huarmey. Mariano de ‘Agallas’ nos jaló hasta Casma con una pita por esa carretera peligrosa. Dormimos en un grifo, son gajes del oficio de un camionero.

¿Qué tal es interactuar con el público?



Nuestro público es joven, rockero, rebelde. Nos tocan muchos eventos llenos de estrés. La gente cree que en un camión sale todo más rápido, sin embargo la cocina es más pequeña, pero con la experiencia ya manejamos la situación.



¿Estudiaste gastronomía?



Lo mío fue empírico, hacer hamburguesas no es complicado, iba aprendiendo con videos y con los amigos.



Ahora tienes el proyecto de ‘Filo’, ¿cuál es el objetivo de estas ferias?



Nace como una alternativa diferente. Es un evento como a mí me hubiese gustado asistir con buenas bandas, clases de cocina, buenos restaurantes y esto va variando, los conceptos no se repiten, un día puede ser cebiches, al otro makis, hamburguesas, cada ‘Filo’ es diferente.



Como emprendedor, ¿cuál es tu meta?



Soy muy peruano, me encanta el Perú, siento de alguna manera poder llevar un poco de esto a otros países, a través de ferias como estas, bien hechas, cuidando cada detalle, llevar un poco del Perú a otros países.

¿Qué tan importantes son este tipo de eventos para la cocina peruana?



Yo creo que súper importante, al final somos un país orgulloso de su gastronomía, se necesita que las personas vivan estas experiencias de mano de excelentes cocineros.



¿Por qué ‘Filo’?



Es un nombre que significa dos cosas: primero hambre y el otro, un cuchillo que tiene filo de avanzar hacia adelante, lo nuestro a través de la comida. Palabra corta, que pega y fácil de recordar.



¿Qué consejos prácticos les puedes dar a los pequeños emprendedores para que no fracasen?



Les diría que es mejor que fracasen para que encuentren su rumbo. Yo he fracasado en negocios de todo tipo, no vender algo de moda sino de hacer algo que te gusta. La he fregado muchas veces y no es malo, es el camino hacia el éxito.



¿Qué errores no volverías a cometer?



En este proyecto hay muchas aristas, en algún momento dudé en contratar cierto servicio o personal por ahorrar, sin embargo uno gasta más en el error. El grupo humano es importante y hay que gastar en tener gente valiosa, que hará que tu proyecto crezca.



¿Cuál es tu rentabilidad?



El negocio se ha convertido un poco publicitario. ‘Filo’ es una plataforma para que diferentes marcas quieran orientar su producto hacia la gente que yo les puedo ofrecer. A estos eventos viene un público de un sector con cierto poder adquisitivo que les gusta esto, busco las marcas y les digo que pueden estar aquí y cuesta tanto. A través de las marcas se puede hacer realidad esto, con la comida que se vende un porcentaje queda con nosotros para pagar los espacios y logística.