Qempo: Todo empezo como jugando | Emprende Trome [FOTOS Y VIDEO]

‘Qempo’ es una plataforma de comercio electrónico que ha tenido importantes reconocimientos internacionales. Su creador, Anson Tou, cuenta que su espíritu negociante viene de sus padres, dos emigrantes chinos que llegaron a Lima con solo 20 dólares en el bolsillo, y que a punta de trabajo sacaron adelante su chifa que luego abrió otras sucursales. Su socio y amigo, Mauricio Jiménez, es su mano derecha, y es con quien inició esta aventura cuando apenas tenían 18 años. Aquí la historia.



Cuentan que todo empezó como un juego, ¿lo recuerdan?

Anson: Mauricio y yo somos amigos, al terminar el colegio me fui a estudiar a Estados Unidos, tenía muchos conocidos que querían comprar en el exterior, pero no había ninguna empresa que les facilite este servicio, entonces como jugando le dije a Mauricio ‘hay que ayudar a los amigos’. La gente nos mandaba dinero por ‘Western Union’ y compraba los productos, se los mandaba a Mauricio y él los entregaba al cliente.



¿En qué año se inició todo esto?

Anson: En el 2008 y se llamaba ‘AnsonImport’, ahí los clientes nos mandaban un correo para comprar el producto. Ya en el 2016, ‘Qempo’ se incorporó a los Estados Unidos y la gente podía pagar con tarjeta de crédito y hacer seguimiento a su compra.



¿Cuál fue su inversión?

Anson: La única inversión fue nuestro tiempo, porque la gente nos mandaba el dinero y nosotros comprábamos.

¿Qué les recomendarías a los jóvenes que desean emprender un negocio?

​Anson: Los emprendedores creen que deben tener 10 mil dólares para empezar, cuando en realidad hay herramientas gratis donde pueden hacer un negocio viable.



¿Qué estudiaron?

Mauricio estudió Administración y Marketing en Esan y yo Negocios Internacionales en Miami, especializándose en servicio al cliente en Estados Unidos.



¿De quién creen que viene ese espíritu emprendedor?

Anson: Mis padres son emigrantes chinos, llegaron con un idioma distinto, sin recursos financieros, sin conocimientos y con 20 dólares cada uno, tenían un chifa, donde los ayudé, tengo ese ADN.



Se dice que cuando eres dueño de tu propia empresa, trabajas más, ¿lo confirman?

Anson: Trabajamos las 24 horas y los 7 días de la semana. Cuando nos vamos de vacaciones seguimos contestando correos y pensando en cómo mejorar el negocio.

(Fotos: Trome) Qempo llegará hasta la China. (Foto: Roberto Bernal)

¿Por qué ‘Qempo’?

Anson: Porque la palabra significa que es una persona a quien le gusta ayudar a los demás. Le quisimos dar un nombre quechua, un nombre peruano mundial.



¿En quién se inspiraron para crear esta plataforma?

Anson: En Jeff Bezos, fundador de ‘Amazon’, leemos sobre ‘eBay’, empresas digitales que captaron al mundo entero.



Es bueno cometer errores para mejorar, ¿cómo ha sido en su caso?

Anson: Empezamos jóvenes y desde cero, aprovechamos para arriesgarnos, implementar ideas locas. Como empresa pequeña nos reunimos con clientes para aprender de ellos.



¿Qué es más importante, la idea o el capital?

Anson: Las ideas son de todos, la diferencia es la ejecución, es decir cómo hacer realidad una idea.

Foto: Roberto Bernal Fundadores de Qempo trabajan las 24 horas de día. (Foto: Roberto Bernal)

Empezaron los dos, pero cuántas personas trabajan con ustedes ahora.

Anson: Somos 14 distribuidos entre Miami, Lima y Medellín.



¿A qué mercados apuntan?

Anson: Este mes abrimos en Medellín, Colombia, luego a Ecuador, a mediano plazo a México, Chile y Argentina. En el 2019 queremos llegar a China.



El comercio por Internet sigue creciendo, ¿cómo está Perú?

Anson: Los países que más compran en línea son Colombia, Chile, Argentina y Brasil, luego vendría Perú. Lo bueno es que hay gente que se está arriesgando más por comprar por Internet.



Aún la gente tiene miedo de comprar online, ¿cómo fidelizan a sus clientes?

Anson: Tener un espacio físico en Lima para que puedan conocerlo, tener un teléfono para que nos llamen, un correo, nos pueden buscar en Google y ver las referencias, todas son micro validaciones que nos agregan valor.

Quempo fue fundado ante la necesidad de traer productos del extranjero al país. (Foto: Roberto Bernal)

¿Cuáles son los productos de mayor demanda?

Mauricio: Los electrónicos, pero hemos ingresado con prendas de vestir, zapatos y vitaminas.



Cuéntanos sobre el premio que recibiste en Suiza.

Anson: En el 2016 fuimos premiados como el mejor Start-Up de comercio electrónico de Perú en Seedstars, en Suiza. Este año fuimos los únicos representantes peruanos en la aceleradora Blackbox en Si licon Valley. Y el año pasado fui elegido por la revista ‘MIT Technology Review’ en español como uno de los jóvenes innovadores, menores de 35 años, en América Latina.

TIPS:



1.Trabajen en algo que lo visualicen por los 20 años siguientes.



2. No tengan miedo en arriesgarse en decisiones que no son convencionales.



3. No busquen crear algo como un pasatiempo, dediquen su tiempo para desarrollarlo.