Raffaella Raffo: "Capittana es femenina, auténtica e independiente" | ENTREVISTA | VIDEO

¿Sabías que hay una marca de trajes de baño peruana que tiene presencia en 11 países? Se trata de ‘Capittana’, que nació de las manos de Raffaella Raffo cuando aún trabajaba en ‘Alicorp’ y decidió hacer unas cuantas prendas para ella y venderlas a sus amigas. Su negocio empezó por Facebook y fue tanta la acogida que ingresó a tiendas multimarcas hasta que decidió abrir su showroom en Barranco, luego una tienda en Conquistadores y en el Jockey. Su éxito va en aumento. Aquí su historia.



¿Cuándo nace tu empresa?

Fue entre el 2014 y el 2015 cuando hacía los bikinis para mis amigas y para mí, todo volaba y se peleaban, ahí pensé en que era un negocio, fundo ‘Capittana’, hago la marca y dejo ‘Alicorp’ para dedicarme al cien por ciento en esto.



¿Cómo te promocionabas?

En ese entonces en el Fan Page de Facebook.



Los emprendedores tienen influencia de alguien, ¿cuál fue tu caso?

Creo que la influencia es de las marcas de los trajes de baño colombiano, son coquetas, tienen flores... Colombia tuvo influencia en ‘Capittana’.



Cuentas que algunos proveedores te estafaron al inicio, ¿qué te pasaba por la cabeza?

Pasó en los trajes para hombres, hicimos lo imposible por contactarnos con la persona para que nos paguen y lo dimos por perdido, fue parte de los momentos en que me provocaba ‘tirar la toalla’, pero de todo se aprende.

¿Cuál fue la parte más complicada para ti en este negocio?

Todo es complicado en verdad. Al comienzo ‘Capittana’ estaba en tiendas multimarcas y el control de stock, inventario, la mercadería bien puesta era difícil, decidimos hacer un showroom en Barranco y nos fue muy bien, luego abrimos en el Jockey, después en Conquistadores. Lo más difícil fue generar una marca que la gente quiera ir a buscar en una tienda y tener un buen equipo de trabajo.



¿A cuántos países llegan?

A 11 países, estamos en Costa Rica, Puerto Rico, Estados Unidos, Nueva Zelanda, Reino Unido, México, Canadá y Japón…



¿Qué plus le dan al cliente con respecto a las demás?

La diferencia son los detalles a crochet y eso viene amarrado a nuestra filosofía de responsabilidad social, pues trabajamos con artesanas de bajos recursos que hacen estos tejidos. Además, hacemos el estampado en casa, son nuestros diseños que no vas a encontrar nunca en otro lugar.



El consumidor es más exigente cada año, ¿de qué manera innovas?

Todo el tiempo innovamos. Tengo una plataforma con la que trabajo tendencias de todo el mundo, me mantengo con lo nuevo, trato de estar con las marcas a nivel mundial, quiero estar afuera y miro a la competencia de Estados Unidos y Europa.

¿Por qué ‘Capittana’?

Quería poner algo que tenga que ver con el mar, estuve buscando nombre de un bote famoso, porque me encanta estar ahí y mi novio me dijo que su abuelo tenía un bote que se llamaba ‘La Capitana’, me gustó y le puse ‘Capittana’ con doble ‘tt’ para registrarlo.



¿Cómo es la personalidad de tu marca?

Femenina, auténtica e independiente.



¿Fue difícil exportar?

Muy difícil, hay que tener muchas cosas bien hechas, catálogos con precios, costos de envíos, un montón de cosas, y es gratificante que lo veas afuera y que les encante.



¿Cuál es la temporada de mayor demanda?

La temporada empieza en noviembre y acaba en abril, pero también es fuerte julio, agosto y setiembre.



¿Qué hacen en la época de invierno?

Nos enfocamos en colecciones chicas, nos preparamos para el otro verano, elegimos entre 10 a 15 modelos que relanzamos en julio. Creamos muestras, los estampados, estamos creando.

Dices que nunca paras, que estás en constante movimiento, ¿así eres siempre?

Así son mis días, no todos son iguales, hago auditorías de prendas en las tiendas, llevo mercadería, estoy haciendo fotos, me aburro muy rápido, mi trabajo es súper cambiante.



¿Has ido a Gamarra?, ¿qué tal tu experiencia?

Sí, Gamarra y yo somos uno. Antes iba mucho más seguido, pero ya tengo mapeado a mis proveedores, si necesito algo los llamo y les pido lo que necesito, pero si quiero buscar algo nuevo sí voy. Me encanta ir, es un mundo diferente, todo me parece fascinante, salgo con una idea nueva, es una ciudad con todos los insumos para hacer ropa.



El 2018 fue duro en ventas para algunas empresas, ¿cómo les fue a ustedes?

Estamos agradecidos porque nos fue bien, el rubro de trajes de baño es visto como un bien de lujo, como un capricho, por eso creo que no se ha visto afectado.



¿Cómo ves a ‘Capittana’ en el Bicentenario?

Con una tienda más en Lima, en provincia puede ser Arequipa donde nos compran más, y un establecimiento en el extranjero, República Dominicana o Miami, donde tengan verano todo el año.



¿Qué consejo les darías a los jóvenes que desean emprender?

Que sean originales y constantes. Todos los años salen entre 5 a 12 marcas nuevas y en abril desaparecen, así no se construyen, nadie se va acordar de tu marca si no hablas de marzo hasta diciembre, si no le das algo interesante siempre lo vas a perder.

LA FRASE DEL ÉXITO



“Haz que tu equipo se sienta respetado, poderoso y muy emocionado sobre la misión de tu empresa”, Tim Westergren, cofundador de Pandora.

TIPS PARA ESTAR VIGENTES EN EL MERCADO



- Oír a los clientes, nosotros hacemos encuestas en Instagram sobre qué prefieren.



- Estar al tanto de las tendencias, viendo revistas.



- Siempre hay que optar por la originalidad, vas a estar dos pasos más atrás de la persona a quien le copias.