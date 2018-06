Rusia 2018: 'Casa Perú' exhibirá productos peruanos en Moscú durante el Mundial [FOTOS y VIDEO]

Como parte de la fiesta de Rusia 2018 , 75 empresas peruanas de las diferentes regiones del país que ofrecerán sus productos en la ‘Casa Perú’ que estará en el centro de convenciones Manege de Moscú en Rusia, del 18 al 28 de junio.



Entre las marcas que se lucirá es ‘Samyél Coffee’ de Luis Piñas Caysahuana, un carismático huancaíno que trabaja el café hace 10 años en Chanchamayo, logró ingresar al mercado ruso el año pasado, y esta vez regresa como barista y representante de su marca a este país, gracias a PromPerú.



Producir café es un poco complicado por el tema de las plagas, climas y demás, ¿Qué difícil es empezar?

Lo primero fue poner una marca, patentarla, tener el registro sanitario, además de tener todos los estándares de calidad para ingresar al mercado internacional. Mi café tiene 85 puntos en taza, que lo hace un producto de muy alta calidad.



“Si en Colombia tienen a su Juan Valdez por qué no puede existir un Samyél Coffee que saque cara por el Perú”, resalta Luis Piñas.



¿Cómo se te dio la oportunidad para exportar?

Fue a través de Sierra y Selva Exportadora, donde realicé una presentación de mi café, a los presentes les gustó mucho y ellos me propusieron negociar. En Moscú hay una sucursal de esta institución, me contactaron y es así que ingresé el año pasado al mercado ruso.



¿Dónde encontramos Samyél Coffee?

Se vende en algunas cafeterías que tienen maquinas italianas, pero si alguien quiere saber más del producto pueden visitarnos en la página: www.samyelcoffee.com.



TODA UNA FIESTA



'Casa Perú' es un esfuerzo del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur), a través de Promperú que cuenta con el apoyo del Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio de Cultura, la Asociación de Exportadores (ADEX) y los gobiernos regionales de Tacna, Ica, Piura, Lima, Moquegua, Arequipa y Cusco.



Los aficionados del fútbol que llegarán hasta la capital rusa podrán conocer más sobre nuestro país porque se presentarán exposiciones artísticas de la costa, sierra y selva. Además habrá degustaciones gastronómicas y un espectáculo a cargo del Elenco Nacional de Folclore.

