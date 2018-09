Sandra Sevil de Sophie Crown en Emprende Trome: ‘Yo aprendí haciendo y equivocándome’

Las mujeres peruanas han colocado a la marca de joyas y accesorios ‘Sophie Crown’ como una de sus preferidas. Su creadora, Sandra Sevil, dejó su trabajo en una gran corporación para emprender su propio negocio, estudió una maestría en Inglaterra para manejar mejor su proyecto y hoy busca seguir creciendo.



Empezaste con un pequeño módulo, ¿qué tan difícil es emprender en el Perú?

Emocionalmente es muy duro, tienes que confiar en ti... Aquí no tienes un guía, yo aprendí haciendo y equivocándome.



¿Qué crees que te ayudó para no desfallecer en el camino?

Soy muy curiosa y eso me ayudó mucho. Me gusta averiguar, preguntar, leer, hay que ser uno mismo la gasolina para crecer y tener un buen equipo que ayude a que este carro esté en buenas condiciones.



¿Qué sentías cuando tocabas las puertas y te decían no?

No sentía pena ni frustración, veía que todavía no estaba lista. Los tantos ‘no’ me llevaban a mi casa para replantear la idea y verlo como una oportunidad para mejorar.

¿De dónde nace el espíritu para hacer negocios?

Nunca lo pensé, pero veo rasgos de mi papá, veo de él mis recuerdos de infancia.



¿Por qué decidiste incursionar en las joyas?

La joyería y los accesorios siempre han sido mi pasión. Tengo recuerdos en el clóset de mi abuela, jugaba con cada una de ellas. Mi imaginación iba de la mano de los accesorios para comunicar quién soy y cómo me siento.



¿Qué errores no volverías a cometer?

Miles, pero todos me ayudaron. Qué aburrido es seguir una ruta tan recta, cuando te equivocas al emprender es un aprendizaje que te lleva a otro destino.

¿Qué le recomendarías a un joven emprendedor?

Es un mundo complicado. No eres una estrella, tienes que trabajar el doble y vender el sueño a tu equipo. La clave es que te apasiones, buscar un buen equipo y delegar.



¿Tú, como muchos peruanos, te hiciste sola o tendrías que agradecer estos logros a alguien más?

Le agradecería a mi familia. No empecé a lo grande, no tuve una espalda financiera. Sin mi familia hubiera ‘tirado la toalla’.



¿Recuerdas cómo fueron tus inicios?

Empecé hace seis años, con un módulo chiquito que yo misma hice, fue en Plaza Angamos, con solo unos ahorritos que junté.



¿Cuál es el mejor consejo para crecer en el mercado?

Harta chamba, no hay mejor consejo que eso.

(Foto: Tito) (Foto: Ernesto Quilcate)

¿Quién te dio ideas para hacer este negocio?

La idea apareció de forma natural. Investigué y vi que la industria de accesorios estaba en nada, hice una marca que no había.



¿Por qué ‘Sophie Crown’?

Es un nombre inventado, son mis iniciales para partir de algo. Quería que se identifiquen con esa mujer, te invita a divertirte, a no tomarte las cosas tan en serio, a ser más seguras.



¿Es verdad que apoyas en todas las áreas?

Hay que ser tipo pulpo, a veces soy despachadora, gerente de logística, hay que ponerse todos los sombreros.



¿Este año ha sido favorable para ustedes?

Ha sido un gran semestre, el Perú está agarrando viada, no hay nada más fuerte que la garra del peruano, que quiere salir adelante, lo veo en la gente que trabaja conmigo.

(Foto: Ernesto Quilcate) (Foto: Ernesto Quilcate)

¿Qué transmites con tu marca?

Empoderamiento a través de un accesorio que te haga sentir mejor. Estamos llenas de traumas, de que tal cosa no te queda por ser bajita o que tengas piernas largas, cuando la moda es una carretera abierta, quiero que aquí se sientan seguras y que sigan sus sueños.



La mujer peruana es aguerrida y luchadora, ¿qué mensaje le darías?

Crean en ustedes, no tengan miedo de ser diferentes, tengan una propuesta de valor propia. No hay mujer más poderosa que una con determinación para conquistar sus sueños.



Tienes una marca conocida, ¿qué viene ahora?

No lo sé. Espero crecer, abriremos ahora en Larcomar, internacionalizarme, crear contenido relevante, tal vez un libro.



¿Cuál es tu mejor canal de venta?

La tradicional, tengo seis tiendas, pero nuestra web crece muy rápido.



¿A dónde has enviado tus productos?

Enviamos a Piura, Arequipa, Trujillo, Piura. También al extranjero, Chile, España y Nueva York.

TIPS:



- Empieza pequeño.

- Aprende rápido de tus errores.

- Sé humilde, si eres muy cerrado no llegarás a tu potencial.

LA FRASE DEL ÉXITO



“Emprendedor es alguien quien tiene una visión de algo y un deseo de crear”, David Karp (creador del microblogging Tumblr)