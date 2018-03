Secretaria la rompe cantando música criolla 

Sensible y apasionada, así se define Gaby García, quien a sus 52 años dejó su carrera de secretaria bilingüe para dedicarse a lo que más quiere en la vida: la música.



¿La música la lleva en la sangre?

Sí, mi padre también era cantante y tuvo siete hijos. Todos cantamos. Cuando éramos chicos la jarana se armaba en mi casa. Sin embargo, la única que siguió la carrera profesionalmente fui yo. Estudié canto en el conservatorio, pero la gran sorpresa la di cuando gané un concurso en un programa que conducía Ricardo Belmont y buscaba talentos.



¿Fue una gran motivación?

Claro, porque gracias a eso pude conocer al entorno de Chabuca Granda, y a Álvaro Lagos, su guitarrista. Trabajé mucho tiempo con él.



¿Pudo conocer a Chabuca Granda?

Sí. Recuerdo que yo estaba en el colegio y salí a cantar ‘La flor de la canela’ y ‘José Antonio’. Chabuca me felicitó y en un papel me escribió que me deseaba un futuro maravilloso.



¿Empezó cantando música criolla?

También cantaba baladas, boleros, bachatas, salsa y hasta rock, pero yo siempre me he inclinado por la música criolla.



¿Y antes fue secretaria?

Ese fue mi primer trabajo, fui secretaria ejecutiva bilingüe.

¿Ningún jefe trató de sobrepasarse con usted?

Muchas veces y aunque me veas bajita soy una mujer muy fuerte. He sabido defenderme porque esas cosas me dan cólera y me indignan.



Además es administradora...

Empecé como secretaria y a los 48 años acabé la carrera de administración de negocios.



¿Qué la motivó a retomar su carrera musical?

Me alejé porque mi hijo estaba muy chico y cada vez que yo salía a cantar él se ponía a llorar, pero estoy de vuelta porque sentía que algo me faltaba. André, mi hijo, ya es un joven.



¿Ha grabado un nuevo disco?

Sí, con el productor de fama internacional Arturo Barrientos y el destacado guitarrista Julián Jiménez. Las personas que deseen escuchar mi música pueden hacerlo a través de Spotify y itunes. Así podrán oír las hermosas canciones: ‘Y se llama Perú’, ‘El regreso’, ‘Regresa’ y ‘Mañana por la mañana’.



¿Y dónde está en las redes sociales?

En Facebook: Gaby Garcia - Cantante Peruana de Música Criolla.