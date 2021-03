Emprende Trome | Desde la pandemia, muchos emprendimientos han salido al mercado y ante tanta oferta, escoger un buen nombre que nos ayude a diferenciarnos es una tarea de vital importancia. Al tener el proyecto desarrollado, el siguiente paso a seguir es elegir el nombre teniendo en cuenta que será el ADN de tu negocio.

Si aún no sabes qué nombre le pondrás a tu emprendimiento, el jefe creativo de proyectos de la agencia de Branding ‘Sofá Comunicaciones‘, Martín Tantaleán nos da estos tops que te ayudarán a resolver cualquier duda:

1-Investiga

Identifica cuales son las tendencias en tu categoría: ¿cuáles son los tipos de nombre más usados? ¿Cuáles son los que mejor funcionan? ¿Qué tipos debería evitar? ¿Cómo son los de mi competencia directa? Así tendremos un panorama claro para tomar mejores decisiones.

2-Define tus Objetivos

Acá es importante que definas cosas como: ¿a qué público vas? ¿cuál es el posicionamiento que estoy buscando? ¿Quiero ser una marca cercana o premium? Etc. También hay que definir los atributos o valores que quiero proyectar: rapidez, bienestar, seguridad, irreverencia, buen sabor, profesionalismo, tradición, etc. Te recomiendo que no sea más de 4 o 5 atributos.

3-Empieza a generar nombres

Haz una gran lista y no te pongas filtros. Investiga sobre los tipos de nombre que existen, eso te puede ayudar a encontrar más ideas. Hay nombres descriptivos, asociativos, etimológicos, neologismos, etc. No te pongas límites y experimenta. Mientras más, mejor

4-Haz tu primer filtro

Según las tendencias de la categoría y los objetivos que te trazaste, empieza a eliminar las propuestas que no funcionen. Puedes apoyarte de las redes sociales para verificar si los nombres ya existen o ya están tomados. Al final quédate con 5 propuestas.

5-Filtro final

Presenta las propuestas a amigos o familiares cercanos que sean afines al público al que apuntas. Pregúntales ¿Qué es lo primero que piensan al escuchar los nombres? O ¿Qué sensaciones e ideas les transmiten? Intenta no darles mucha información al principio para evitar sesgos en sus respuestas. Con esos criterios, elige tu opción final.

Como consejo adicional, si vas a registrar el nombre de tu marca ten siempre uno de respaldo, un “plan B” por si ya existe alguno similar registrado en tu categoría.

