El Perú cuenta con una gran cantidad de emprendedores, quienes se esfuerzan día a día en sacar adelante sus negocios. Según el INEI, el año 2021 se registró que existen más de 2 millones de empresas en nuestro país .

Si bien ésta es una buena noticia, algunas de ellas son creadas y permanecen en la informalidad: según el Instituto de Economía y Desarrollo de la Cámara de Comercio de Lima, existen tres empresas informales por cada compañía formal en el Perú. Por esta característica, carecen de protección legal del Estado.

“Los emprendedores que no formalizan y no atienden los aspectos legales de sus empresas corren el riesgo de ser sancionados por las autoridades. Estas multas terminarán afectando su desarrollo. Además, no cuentan con la posibilidad de acceder a créditos y no crecerán en el largo plazo”, comenta Juan Ñahue, abogado y mentor del Centro de Innovación y Desarrollo Emprendedor de la PUCP (CIDE-PUCP).

Esta es la razón por la que no debes descuidar a tu empresa en este ámbito. Te invitamos a leer los siguientes consejos que te brinda el mentor si piensas crear tu emprendimiento o ya cuentas con uno:

1. Registra tu empresa:

Para que tu empresa cuente con los beneficios de ser formal, como mayor credibilidad y, en consecuencia, mayor oportunidad de negocios, debes registrarla ante el Estado (en la SUNARP).

En este proceso podrás escoger la forma societaria idónea de tu negocio (Sociedad Anónima, de Responsabilidad Limitada, Sociedad Anónima Abierta, etc). Conoce más información sobre este proceso aquí.

2. No descuides los aspectos tributarios:

Si inicias un negocio, debes elegir un régimen tributario. En la actualidad existen cuatro en el país: Nuevo Régimen Único Simplificado, Régimen Especial de Impuesto a la Renta, Régimen MYPE Tributario y Régimen General. Estas categorías establecen la manera en la que pagarás los impuestos y los niveles de pago. Si deseas obtener mayor información sobre cada uno, ingresa a este enlace.

3. Protege tu empresa en los contratos de tu equipo

En los contratos o acuerdos con tus colaboradores debes incluir cláusulas de confidencialidad y no competencia, así como cesión de derechos de propiedad intelectual.

Esto te ayudará a proteger la información esencial de propiedad de la empresa, la cual es relevante para el cumplimiento de sus objetivos.

4. Registra la propiedad intelectual de tu negocio

La protección de la propiedad intelectual de tu empresa impide que otras personas copien tu marca y, al dar un mal servicio, perjudiquen la imagen de tu negocio. Por ello, debes realizar el registro en Indecopi.

¿Quieres conocer el paso a paso de este proceso? Te invitamos a leer esta nota donde te lo explicamos.

5. Cuenta con el Libro de Reclamaciones

Este registro permite que el consumidor deje constancia de quejas o reclamos sobre los servicios o bienes que ofreces. Anteriormente, los reclamos generados por los clientes debían ser atendidos en un plazo de 30 días calendario, pero se redujo a 15 días hábiles improrrogables a partir del 21 de mayo de 2022. Si no cuentas con uno, ya sea de formato virtual o físico, recibirás una amonestación o multa de 450 UIT como máximo.