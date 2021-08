Emprende Trome| Durante los últimos años la innovación se ha convertido en pieza clave para impulsar los negocios. Esta capacidad de implementar novedades o realizar mejoramientos significativos viene siendo impulsada en gran medida por la tecnología, la cual está ayudando a superar los grandes desafíos que nos ha dejado la COVID-19.

En este contexto, las bodegas representaron una buena alternativa de emprendimiento para hacer frente a la pandemia. Según el Centro de Investigación de Bodegueros (CIB), solo en el 2020 se abrieron 16 892 de estos negocios en Lima Metropolitana y Callao; sin embargo, la “nueva normalidad” y los cambios en el comportamiento del consumidor hacen necesario la adopción de herramientas y servicios para lograr su continuidad, así como promover la innovación para marcar la diferencia frente a otros establecimientos.

Al respecto, en el marco del Día del Bodeguero, Víctor Guaylupo, líder de la Escuela de Negocios Coca-Cola del programa Mi Bodega Abierta de Inca Kola, impulsada por Arca Continental Lindley y Coca-Cola Perú, brinda cuatro consejos para que los emprendedores de este sector puedan aplicar la innovación para generar mayores ventas.

Visibiliza tu bodega en las redes sociales

Facebook es la red social con más usuarios en el país. 85% de las personas la usan, siendo una ventana atractiva para atraer clientes y aumentar las ventas. Asimismo, 7 de cada 10 usuarios tienen WhatsApp; aplicación que te sirve para convertir y vender, pues representa una herramienta útil para interactuar a través de las listas de difusión. Un aspecto importante que debes considerar es responder siempre a las consultas que se realicen por este canal, pues demuestra el interés y compromiso que tienes con tus clientes.

Implementa métodos de pago digitales

El uso de aplicaciones móviles permite que tus clientes se sientan más seguros al no tener que cargar efectivo. Además, la implementación de estos medios de transacción te brinda muchas ventajas como: disminuye el tiempo de espera, evita que se formen largas colas, incrementa las compras por impulso, contribuye a la seguridad sanitaria y logra que el cuadre de caja sea más sencillo y preciso.

El servicio de delivery permite incrementar hasta un 60% el ingreso de tus ventas.

Usa aplicativos digitales para realizar pedidos de nueva mercadería

Ten presente a la tecnología como un aliado para optimizar tus tiempos. En ese sentido, aprovecha las herramientas digitales que vienen implementando tus proveedores de manera que puedas agilizar tu cadena de abastecimiento y ahorrar tiempo para destinarlo a tu negocio.

Implementa el delivery a domicilio

Este servicio permite incrementar hasta un 60% el ingreso de tus ventas. Si aún no lo has promocionado puedes iniciar identificando en tu zona de influencia a tus clientes que no pueden salir de casa, entre ellas personas de la tercera edad, para ofrecerle el envío a domicilio de sus compras.

Es importante mantener los protocolos bioseguridad para el cuidado de tu salud y la de tus clientes. Cada 8 de 10 peruanos siente preocupación de contagiarse del COVID-19. Por ello, es importante implementar todas las medidas sugeridas por el Estado para hacer de tu bodega un negocio seguro. Considera oportuno que tu establecimiento cuente con alcohol, muestre el aforo máximo y que la persona que atienda cuente con doble mascarilla, e incluso protector facial.

Dato adicional

Para acceder a más consejos participa en las charlas gratuitas de la Escuela de Negocios que se realizan todos los martes. Inscríbete en mibodegaabierta.pe

