Emprende Trome| El emprendedor tiene un camino de aprendizaje constante y el panorama es incierto, pues no sabe a qué situaciones se enfrentará. Son muchos los que cuentan que por falta de conocimiento y experiencia lo perdieron todo y tuvieron que empezar desde cero, pero ya esos fracasos les sirvieron para mejorar los procesos y continuar con mas cautela.

Sin embargo, los conocimientos no van a determinar el éxito de un negocio, pues el emprendedor necesita tener algunas características y hábitos que le permitan superar los obstáculos y mantener a buen recaudo su empresa.

1. ¿Qué es un emprendimiento?

El emprendimiento es conocido como la actitud y aptitud que tiene una persona para iniciar un nuevo proyecto mediante ideas y oportunidades.

El emprendimiento es un término muy utilizado en el sector empresarial, en virtud de su relacionamiento con la creación de empresas, nuevos productos o innovación de los mismos.

La palabra emprendimiento

Emprendimiento es de origen francés entrepreneur que significa ‘pionero’. Sin embargo, en el siglo XX el economista Joseph Schumpeter ubica al emprendedor como centro del sistema económico, mencionado que “la ganancia viene del cambio, y este es producido por el empresario innovador”.

El emprendimiento tiene su origen en el inicio de la humanidad, ya que el hombre se caracteriza por asumir riesgos con el objetivo de generar oportunidades de crecimiento económico que le pueda brindar una mejor calidad de vida tanto a él propio, como a su familia.

2. ¿Cuáles son los hábitos que todo emprender debería tener?

1.- “Al que madruga Dios los ayuda”

Esta frase es muy cierta, ya que son muchos los emprendedores que empiecen su día muy temprano. A tempranas horas es mucho mejor para cargarse de energías. Así que sal de la cama apenas suene la alarma. Según un estudio de la Universidad Colegial de Londres, después de practicar un hábito como este por 66 días seguidos, se instala el proceso en tu cuerpo y mente por lo que despertarte temprano lo harás en automático y será más fácil.

2.- El ejercicio nunca puede faltar

Las personas que inician el día haciendo alguna actividad física procesan mejor el trabajo, ya que liberan la hormona que activa el miedo, cortisol, la cual está en su máximo punto al levantarnos, así que esto hará que bajes su nivel.

El sudor que se produce a raíz de hacer deporte ayuda a liberar FNDC (factor neurotrófico derivado del cerebro), una proteína que ayuda a reparar células dañadas por estrés y acelera la formación de conexiones neuronales para que puedas pensar mejor y procesar más rápido.

No olvides que también eleva tu metabolismo, regula la amígdala y ayuda a liberar dopamina (neurotransmisor que regula la felicidad y el humor) en tu cerebro.

3.-La meditación ayudará hacer un alto a tu mente

Dedicarle 5 a 20 minutos a la meditación, el cual es un gran regalo para ti mismo, pues te hace estar presente, vivir más enfocado, dejar de navegar en el pasado o angustiarte por el futuro.

El ser humano esta unido al universo y estar agradecido por todo lo bueno y malo que nos pasa es muy importante. El dar gracias a Dios hace que los niveles de emociones positivas en las personas crezca. En un estudio hecho a 170 estudiantes durante el Día de Gracias, comprobaron que los que agradecen durante esta celebración, los días posteriores incrementan su felicidad.

4.- Planifica tu día

Es un dicha empezar todas las mañanas reflexionando de lo que pasó el día anterior, ya que te ayudará a saber cómo estas avanzando y hacia donde quieres ir.

5.- Un constante aprendizaje

Todos los días aprendemos algo nuevo. Y el camino del emprendedor tiene tantas lecciones que debe ir descubriendo para mejorar cada área de su empresa. Reserva 60 minutos al día para aprender cursos, herramientas, etc., te harán más conocedor y adquirirás habilidades para el éxito de tu startup o negocio. Lo ideal es tratar de balancear, no aprender de todo, primero enfocarte en lo que te convertirá en un experto para llevar tu emprendimiento a otro nivel.

6.- Conversa con un Mentor

Cada emprendedor tiene necesidades diferentes, pero siempre habrá un experto quien con su experiencia puede apoyarte en el momento que más lo necesites, puedes ahorrarte bastantes problemas y aumento las probabilidades de éxito en tu startup. Todos tenemos miedo en algún momento, pero el que no arriesga no gana, así que no dudes en recurrir a un mentor que siempre estará dispuesto para apoyarte.

7.- Hay que guardar pan para mayo

El ahorro es vital para un emprendedor, no puede ir derrochando dinero en gastos que no sean necesarios. Muchos emprendedores que ahora son exitosos han empezado de la manera mas austera, quizás con un taller en un garaje, en una pastelería en su casa a fin de ahorrar costo e ir escalando poco a poco. Un gran aprendizaje fue la pandemia, donde muchas personas empezaron con lo poco que tenían y han ido inyectado dinero conforme iban creciendo en el mercado.

8.- Sin disciplina no hay éxito

Un negocio que nace desordenado no llega a nada y fracasa en cuestión de meses. La disciplina hará que tu emprendimiento vaya por un buen camino, y que todo este sincronizado. Tus colaboradores seguirán la misma ruta y todo progreso será para todos. Veras que el negocio ira creciendo con muy buenos resultados.

9.- Enfoque

Los emprendedores que han logrado éxito son aquellos que todo el tiempo se han dedicado a dar prioridad a sus objetivos, que han visualizado sus metas y han ido en ese camino. Se enfocan en hacer solo el trabajo que los llevará a los mejores resultados así que son muy asertivos con no desperdiciar su tiempo.

10.- Servicio es clave

Hay emprendimientos que se han dado cuenta que no todo es ganar dinero, pues servir a la sociedad es importante. Existen empresas que son felices viendo sonreír a sus clientes. El emprendedor crea propuestas para solucionar un tema desatendido en el mercado, entonces hay que entender que si das una buena atención a tu publico la recepción será positiva, lo cual es beneficioso para tu negocio.