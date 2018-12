Vaneza Caycho de 'iFurniture': ‘Decían que hacíamos cosas locas’ | Emprende Trome | VIDEOS y FOTOS

Vaneza Caycho viene de una familia de carpinteros, pues su padre y su abuelo ejercían este noble oficio. Cuando ella tenía tan solo ocho años, diseñó una silla de madera para llevar a su hermano consigo en el triciclo, sin imaginar que más tarde se convertiría en la mujer que revolucionaría la carpintería digital en el Perú con su empresa ‘iFurniture’. El uso de la tecnología en sus muebles ha dado vuelta al mundo y este año viajó a Taiwán para hablar de su proyecto y recibir el premio a su modelo de negocio. Conozca un poco más de su historia.



¿Qué estudiaste?

Estudié Arquitectura en la Universidad Federico Villarreal.



¿Cómo decides incursionar en la carpintería digital?

Salí de trabajar en tiendas de retail, estuve relacionada con mobiliarios tradicionales. Mi abuelo tiene una carpintería en casa y estaba muy vinculada a la industria de la madera, conocí la deficiencia en las técnicas y estaba buscando propuestas de diseño.



¿Cómo pensaste utilizar la tecnología en la madera?

En el 2011 hubo un congreso mundial de fabricación, al que asistieron personas de varias partes del mundo a enseñar tecnologías. Pude ver estas máquinas que estaban pensadas para hacer corte digital en aglomerados de maderas suaves, blandas y medianas.

¿Cómo nació la idea de hacer esta empresa?

El 2014 llevé un diplomado de ‘Fabricación digital’ en la UNI y mi primera tesis fue sobre un mobiliario interactivo al que le puse electrónica, programación y corte digital. Esos estudios los terminé en Barcelona y cuando me gradué, vuelvo a Perú y decido abrir ‘iFurniture’, carpintería digital.



¿Qué fue lo más complicado al emprender?

Salir de la experimentación de muebles con carpintería digital, cuando todavía no teníamos procedimientos industriales claros, y empezar a vender con pocos recursos. Había que crecer sobre la marcha.



Vienes de una familia de carpinteros, ¿qué recuerdos tienes de tu niñez?

Hemos vivido en el segundo piso de la carpintería de mi abuelo, tengo uso de razón de muchos acabados de madera, del cedro, la caoba. He visto a mi abuelo y a mi papá construyendo cosas. Recuerdo que con los retazos hice un asiento de madera para llevar a mi hermano a pasear en mi triciclo, lo diseñé y mi padre hizo el corte.



De una carpintería tradicional, pasas al mundo digital, ¿qué dijo tu padre?

Al inicio era difícil que entendieran, decían que hacíamos cosas locas. Esto no solo era vender un mueble, era conectar al carpintero con una nueva tecnología y conectar a las diseñadoras para aprender un software de diseño, a fin de vender un mueble que se arma como un rompecabezas. Ahora me apoyan.

¿Con qué material trabajas?

Utilizamos un conglomerado de pino contrachapado, pero tenemos la idea de emplear madera peruana reciclada.



¿Con cuánta inversión empezaste?

Una incubadora nos dio un fondo de 3500 soles que eran intangibles, llevamos modelos de negocio que fue un punto de partida. Luego ganamos, en el 2015, un capital semilla de 50 mil soles de Startup Perú en la segunda generación, en el 2017 recibimos de Startup Perú un fondo de 120 mil soles.



¿Quienes son tus principales clientes?

Nos enfocamos en mobiliarios por campañas: universidades, coworking spaces, niños y hogar.



¿Qué errores no volverías a cometer?

Fundé la empresa con una exsocia, creo que no fue la mejor decisión. Entregar un mueble antes de que nos paguen, no teníamos una buena estructura de costos y vendíamos productos muy baratos.



¿Es complicado emprender en Perú?

Tienes retos burocráticos, financieros y contables, en temas de impuestos el gobierno nos pisa la cola, si fallamos un poco hasta nos multan, ¿y qué pasa con las empresas grandes?

iFurniture cuenta con canales de venta a través de las redes sociales y una página web con tienda online.

¿Cuáles son tus canales de venta?

Tenemos los canales de las redes sociales y abrimos una página web con la tienda online.



¿Cómo has posicionado la marca en el mercado?

Desde hace 4 años estamos en el mercado, hemos ganado concursos internacionales y fondos de financiamiento que nos han abierto las puertas. Vamos a las invitaciones de charlas, conferencias y ferias, porque son una oportunidad para que nos conozcan.



¿Cómo te ves en cinco años?

Deseo internacionalizar la marca, pero antes quiero sacarla a provincias.



¿Por qué ‘iFurniture’?

La ‘i’ (‘yo’ en inglés) está relacionada con hacerlo tú mismo, crear tu propio mueble. Furniture es ‘mueble’ en inglés.



¿Qué muebles tienen más demanda?

El sofá que se puede cambiar de medidas, es muy cómodo, y las pizarras que tienen ruedas.



TIPS:



- No vendan humo, el que cree en su proyecto puede documentarlo y lograr hacerlo



- Ser positivo, tener actitud proactiva



- Aprender de la experiencia como una oporunidad para impulsar la empresa