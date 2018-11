Víctor Tarazona de SugarLab: ‘Mi principal canal de venta es el Facebook’ | ENTREVISTA | FOTOS | VIDEO

Víctor Tarazona tiene 33 años y es conocido como el ‘Cake Boss’ peruano, porque hace tortas espectaculares, desde un gato parado con la chaqueta de Freddie Mercury hasta esculturas de chocolates en grandes dimensiones que cautivaron a Astrid, la esposa de Gastón Acurio, quien lo invitó a estar en ‘Mistura. Hoy, ‘SugarLab’ es de lo más buscadito para hacer los pasteles más fascinantes.



Víctor, estudiaste en ‘Le Cordon Bleu’, ¿por qué te decidiste por la pastelería?

En realidad no deseaba estudiar cocina ni pastelería, al inicio quería estudiar arte, pero no pude. Con la pastelería encontré muchas oportunidades, porque tienes para hacer más cosas plásticas y con chocolate.



¿Con cuánta inversión empezaste?

Cero soles, pues empecé en la casa de mis padres haciendo cupcakes, me iba muy bien, fui avanzando y llegué al ‘Salón del chocolate’, fui trabajando con lo que había ahorrado, luego tuve un socio con el que abrimos la primera tienda.



¿Llevaste otros cursos para sacar adelante a tu empresa?

Sí, llevé un montón de cursos: escultura, dibujo, pintura, fotografía, edición de videos, y cursos relacionados a mejorar el negocio de pequeñas empresas, para diferenciarme del resto, cuantas más herramientas tenemos, es más fácil sobresalir. Empecé haciendo cupcakes con sabores que se han perdido con el tiempo, pero luego una amiga me pidió una guitarra eléctrica que me demoró mucho tiempo, y con la escultura de chocolate, Astrid, la esposa de Gastón, me invitó a ‘Mistura’.

Para muchos emprendedores, a veces empezar es lo más complicado, ¿cómo fue en tu caso?

​

Me iba muy bien en la casa de mis padres, pero alquilar un local fue chocante, ya no era lo mismo. Había que generar más dinero para ver temas del local, responsabilidades tributarias y otras cosas.



¿Cómo se dio lo de las tortas innovadoras?

Soy de las personas que se motivan de la practica- error, mi negocio es en base de las tortas, fui influenciado en esa época por los programas que veía de ‘Cake Boss’, de las tortas personalizadas, quise meter escultura, el arte que no pude estudiar, tener un negocio rentable que me permita hacer lo que yo quiero. En ese sentido los clientes jugaron un rol muy importante.



¿Cuál es la mejor torta que has hecho?

Tenemos un catálogo de tortas muy extensas, tortas de cerros con un montón de detalles, periódicos, barcos, y las más memorables son las esculturas: una cabeza de lobo: La del gato con la chaqueta de Freddie Mercury parado gustó mucho.



¿Qué es lo que más te piden?

Nos piden Star Wars, motos, tortas de series, videojuegos y todos son para los novios o esposos.

Emprende Trome Víctor Tarazona destaca por lo innovador de su propuesta. (Foto: Giancarlo Ávila)

¿Por qué ‘SugarLab’?

La idea no era encasillarme en un solo producto y poder abarcar otros más relacionado a la pastelería.



¿Qué errores no volverías a cometer?

Empezar con un alquiler muy caro, pagar 3500 soles mensuales cuando no habíamos abierto la tienda, hubiese empezado en un local más pequeño. Les diría a las personas que aprendan de redes sociales, se ahorrarán mucho dinero.



¿Cuáles son tus canales de venta?

Facebook es el principal, llega el 90% de los pedidos, la tienda en línea, Instagram nos sirve de arte visual y la tienda directa.



¿Cómo te ves de aquí a cinco años?

Abriendo otro local en el Cusco o Arequipa y exportando el chocolate de moldear que tenemos.

(Emprende Trome) El 90% de sus ventas son realizados por Facebook. (Foto: Giancarlo Ávila)

¿De dónde vienen tus insumos?

El chocolate peruano viene de diferentes regiones para los rellenos, los insumos de decoración son de aquí.



¿Qué le recomendarías a un joven que quiere iniciar un negocio como el tuyo?

Si eres joven y no has estudiado algo relacionado a gestión de negocios, toma un curso de costos, estudiar programas de diseños y manejo de redes es importante para vender, no tener miedo al error, pues sucede en todo negocio, es parte para crecer.



¿Qué pastel fue un dolor de cabeza?

Una torta de una pareja peruana y belga. Él dijo que en Perú no hacían tortas tan grandes, y le hicimos una de 700 porciones con más de 7 pisos, Fue todo un drama para armarla en el lugar y pesaba mucho, fue la torta más complicada, pero no hay diseño imposible para nosotros.



¿Tienes competencia directa?

Bueno, son amigos míos. Dulcefina hace un trabajo impecable, Ale Camino realiza tortas en crema, ellas son las personas que tengo en cuenta, siempre están dedicadas a innovar.



¿En qué te diferencias de las otras empresas?

Hacemos lo que la competencia no puede hacer, esculturas, recreamos pinturas de Van Gogh y otras.

LA FRASE DEL ÉXITO

“La mejor publicidad es la que te hacen los clientes satisfechos." Philip Kotler.