La polémica se desató en el programa 'Los 4 Finalistas ' luego que Pedro Suárez Vértiz le recomendara a una concursante que varíe del género de música criolla, porque sino se quedaría cantando solo en 'Fiestas Patrias'.

"Tienes un buen nivel en música criolla, pero es mi deber advertirte que si no varias, solo tendrás chamba en Fiestas Patrias. De todas maneras extraordinaria presentación", escribió Pedro Suárez Vértiz durante el programa del fin de semana.

Este comentario del cantautor no le gustó nada a Eva Ayllón . Por eso, después de respirar hondo, la criolla respondió así: "Mira Pedrito, ya me estás asando. Hay que fomentar nuestra música. No solo de rock vive el Perú. Yo estoy aquí para eso. Pero en parte tienes razón ¿Sabes por qué pasa eso? Porque no hay programas para los talentos que tenemos. He dicho, punto y chau"

Otros cantantes de música criolla decidieron responderle a Pedro Suárez Vértiz por su polémico comentario en Los 4 finalistas. Marco Romero , cantante de 'Porque yo creo en ti', consideró 'equivocado'.

"Hasta el comentario pasado te entendí y hasta defendí, pero esto, No lo entiendo, creo que estas equivocado", escribió Marco Romero en Facebook . En tanto, otro criollo que también se refirió a lo dicho por Pedro Suárez Vértiz.

"Figuretear no es el éxito. “Hay que hacer respetar nuestra cultura. ¿La música internacional está en contra de nuestra música criolla? Muy mal tu comentario Pedro Suárez Vértiz” , escribió Manuel Donayre en Facebook

Quien también se refirió a la situación en Lucía de la Cruz . La cantante "Qué habla Pedrito, qué dce Pedrito. Lo quiero y respeto, pero no estoy de acuerdo con tamaña estupidez. No lo puedo entender. Siempre hay que darle prioridad a nuestra música peruana, d e eso vivo yo hace 56 años al margen de cantar boleros, baladas, huaynos, zamacueca, tonderos, festejos, etc"

Tras toda la polémica que se levantó entre los cantantes criollos, Eva Ayllón salió en defensa de Pedro Suárez Vértiz . La jueza de Los 4 Finalistas indicó que el cantante nunca haría nada que hiera a los cantantes criollos, pero tal vez no debió decir lo que dijo.

"Fue un comentario donde quiso decir al concursante que cantaba netamente criollo, quizás no debió decir, quizás sí. Yo lo he tomado deportivamente", indicó Eva Ayllón al dario el Popular.

