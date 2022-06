¡GUERRA DE JAIMITOS! Aaron Picasso, quien dio vida al Jaimito de las primeras temporadas de Al fondo hay sitio, fue cuestionado sobre quien considera es mejor para el personaje de la serie.

“¿Han visto cuando a Cristiano Ronaldo le preguntan quién es el mejor futbolista? (…) Indudablemente, voy a decir yo porque soy yo, no es que sea egoísta. La gente se ha encariñado y es lo que me hacen ver”, expresó.

Asimismo, reveló que pasó varios castings, pero que finalmente Jorge Guerra se quedó con el personaje.

“Esto de Al fondo hay sitio se venía cosechando desde hace medio año aproximadamente, y se comunicaron para el casting, lo hice virtual, pasó febrero y me llamaron, y me dijeron que iba a ser presencial, fueron como dos o tres castings, y después ya escogieron y no salí elegido”, manifestó.

Aaron Picasso, el Jaimito ‘original’: “Me hubiera gustado estar”

Pese a lo que considera, Aaron Picasso remarcó que el personaje es de quien convence al guionista, en ese caso Gigio Aranda.

“El personaje no es de nadie, el personaje lo interpreta el que, el guionista, considera que es mejor (..) Me hubiese gustado estar, creo que a cada persona que está ahí, le está gustando estar ahí, entonces creo que es algo especial formar parte de una gran familia”, indicó.

