Si bien, Agnetha, Frida, Bjorn y Benny, los ya míticos integrantes del grupo Abba, no ofrecen conciertos en vivo, hay espectáculos que recorren el mundo rindiéndoles tributo interpretando sus más populares temas, que a estas alturas, ya son universales.

LEE MÁS

ABBA estrenará su nuevo proyecto “Voyage” para inicios de septiembre

Es así que llegarán al Perú para presentarse el 26 de octubre en Arena Perú, la banda Abba Manía, que pretende mantener el legado de las estrellas suecas de la música más grande de la historia, a la que solo se puede acceder en videos de actuaciones pasadas.

La música de Abba se mantiene vigente, y está lista para ser disfrutada bajo un equipo de luces deslumbrantes y un grupo de músicos de gran nivel que acompañan a las vocalistas , cuyo registro es casi idéntico a las guapas y talentosas Agnetha y Frida.

Los antiguos fanáticos de Abba y las nuevas generaciones podrán escuchar clásicos inconfundibles como ‘Dancing Queen’, ‘Waterloo’, ‘Mamma Mia’, ‘The Winner Takes it All’, ‘Super Trouper’, ‘Fernando’ y ‘Take A Chance On Me’, entre muchos otros. Y los temas de su más reciente disco “Voyage” también estarán incluidos en el repertorio.

Cuarteto revive en gran espectáculo los éxitos del mítico grupo Abba.

POR EL MUNDO

Francia, Dinamarca, Bélgica, España, Sudáfrica, Nueva Zelanda, México, Singapur, E.E.U.U, Corea del Sur y Reino Unido, son algunos de los países donde los miles de entusiastas seguidores de Abba pudieron maravillarse de lo que constituye un verdadero viaje en el tiempo, pues todos coinciden que ser parte de un show de Abba Manía es prácticamente como ver a los originales.

El secreto de su éxito radica en que el espectáculo no solo recrea el sonido de Abba a la perfección, sino que también lo hace con el máximo respeto, presentando una experiencia de dos horas con emblemáticas canciones que llaman a ser coreadas y una puesta en escena del más alto nivel gracias a sus fantásticos efectos.

TE PUEDE INTERESAR