Abel Lobatón se confesó este jueves en En Boca de Todos y recordó su pasado con Melissa Klug, cuando eran jóvenes y mantuvieron un romance producto del cual nació Samahara Lobatón, la única hija de la chalaca que le dio un nieto.

La reportera del programa le consultó sobre el término de su relación con la ‘Blanca de Chucuito’ y el exfutbolista descartó que haya tenido que ver con Jefferson Farfán. “Yo no vivía aca, yo iba y venía y definitivamente se va acabando la llama del amor. Uno comete errores cuando es joven... después ella inició su relación con Jefferson, tuvieron sus hijos y fueron felices en su momento”, acotó.

En ese sentido, aseguró que ‘La Foquita’ no lo atrasó. “Yo no tengo nada en contra de él y nunca lo he tenido, al menos por mi parte no”, agregó.

Por otro lado, fue consultado sobre Mónica Cabrejos y el presunto romance que habría mantenido con ella cuando todavía estaba con Melissa Klug. “Cuando no estaba con Melissa estuve con Mónica y ya está. Tuvimos una bonita relación, se acabó y cada uno siguió su camino”, explicó negando una infidelidad.

FELIZ POR MELISSA Y JESÚS

Abel Lobatón se mostró contento por la relación que actualmente mantiene la madre de su hija con Jesús Barco y reveló que lo conoció cuando el nuevo novio de la chalaca era tan solo un pequeño. “Lo conozco desde muy niño porque somos del Callao”, indicó.

Asimismo, les deseó toda la felicidad y apoyó el deseo de ser madre de su expareja. “Si es feliz así que tenga seis, siete, ocho hijos y que sea feliz. La veo muy bien, la veo sonriendo, esa alegría, esa felicidad, no tiene precio y bien por ella”, dijo el exfutbolista.

Finalmente, no descartó ser el padrino del hijo de Jesús Barco y Melissa Klug.