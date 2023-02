ROMPE SU SILENCIO. Abencia Meza decidió hablar 13 años después desde que fue recluida en el penal Santa Mónica por el asesinato de su expareja Alicia Delgado. La excantante volvió a reafirmar su inocencia asegurando que ella no mandó a matar a la ‘Princesa del folklore’ y, además, reveló cómo la ha pasado todo este tiempo en la cárcel.

Abencia fue condenada a 30 años de cárcel luego que, el 25 de junio de 2009, Alicia Delgado fuera encontrada muerta a puñaladas en su departamento de Surco . En una entrevista a ‘Día D’, la ‘Reina de las Parranditas’ señaló que está agradecida, después de todo, porque el centro penitenciario le ha cambiado y mejorado la vida.

“Agradezco a Dios haber llegado a este lugar para saber quién soy, qué quiero. En la vida no todo es la fama, no todo es la soberbia, tampoco el dinero ”, dijo.

Pese a que ha vuelto a vivir duras penas debido a que volviera a enamorarse y que su expareja la engañara para vender -sin su consentimiento- su casa de La Molina, Abencia Meza sale al frente para jurar que se ve totalmente renovada.

“No trato de que la cárcel me viva, le vivo yo a la cárcel. Aprovecho el tiempo en muchas cosas, he terminado mi secundaria acá. Trabajo, hago buenos trabajos, nunca he tenido ni una falta disciplinaria , gracias a Dios”, agregó.

TROME | Abencia Meza revela que la vida le cambió en la cárcel

“He tratado de manejarme y conducirme por un buen camino, compongo buenas canciones. Hago sandalias, pantuflas, carteras. He encontrado esa vanidad en mí, de ponerme guapa, de arreglarme. Ahora me amo, me veo super regia, estoy super delgada , cuido mi alimentación y hago mucho deportes”, manifestó.

ABENCIA Y SU MEA CULPA CON ALICIA DELGADO

Abencia Meza jura ser inocente y víctima de la justicia peruana. La excantante reconoció sus errores, sin embargo, aclaró que ella no fue la autora intelectual del crimen que se le acusa.

“Voy a asumir mis errores porque de una u otra forma he cometido el error, tal vez a Alicia la maté en vida porque jugué con sus sentimientos, porque fallé como pareja . Cometí muchos errores, es verdad, fallé, estoy totalmente arrepentida, pero jamás mandé a matar a Alicia”, dijo.

Según Abencia Meza, su orientación sexual tuvo mucho que ver con su condena. En ese sentido, exhortó a la jefa de Estado, Dina Boluarte, que intervenga y le conceda su libertad.

“ Tal vez mi fama de ser Abencia Meza, mi opción sexual de ser lesbiana y en aquel entonces, nadie podía mucho dar la oportunidad a una lesbiana” , acotó.

Abencia Meza habla después de una década sobre la muerte de Alicia Delgado.

