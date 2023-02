QUIERE SU LIBERTAD. Abencia Meza salió al frente por primera vez, luego de casi una década, y conversó con el programa dominical ‘Día D’ para volver a asegurar que no mandó a matar a su expareja Alicia Delgado y para solicitarle a la presidenta Dina Boluarte un indulto humanitario. La excantante folclórica permanece 13 años en el penal de Santa Mónica.

Pese a tener una condena de 30 años, Abencia jura ser inocente y víctima de la justicia peruana. La excantante reconoció sus errores, sin embargo, aclaró que ella no fue la autora intelectual del crimen que se le acusa.

“Voy a asumir mis errores porque de una u otra forma he cometido el error, tal vez a Alicia la maté en vida porque jugué con sus sentimientos, porque fallé como pareja . Cometí muchos errores, es verdad, fallé, estoy totalmente arrepentida, pero jamás mandé a matar a Alicia”, dijo.

Según Abencia Meza, su orientación sexual tuvo mucho que ver con su condena. En ese sentido, exhortó a la jefa de Estado, Dina Boluarte, que intervenga y le conceda su libertad.

“ Tal vez mi fama de ser Abencia Meza, mi opción sexual de ser lesbiana y en aquel entonces, nadie podía mucho dar la oportunidad a una lesbiana . Me gustaría decirle: Señora Dina, póngase la mano en el pecho y sé que usted es madre, hija, abuela, yo también soy tal. Como todo ser humano he dicho, y siempre lo diré, cometemos errores, pues esos errores ya las he pagado”, agregó.

Abencia Meza solicitó el indulto presidencial a Dina Boluarte, tras estar recluida en prisión condenada por ser la autora intelectual de la muerte de Alicia Delgado. La cantante folclórica reiteró su inocencia y se dirigió a la primera mandataria de la nación para pedirle su libertad.

A través de una conversación telefónica con Día D, Abencia le envió un mensaje a Boluarte para pedir su libertad. “ Sería el momento de pedirle a la presidenta del Perú, señora Dina Boluarte. Ella como provinciana conoce mi historia . Cometemos errores, pues esos errores ya se han pagado. Espero tu bondad y sé que se va a dar, porque el de arriba siempre está por delante. Dios primero”, manifestó la cantante.