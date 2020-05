Abencia Meza pide indulto para internas

Abencia Meza pidió, desde el penal Santa Mónica, que el indulto a mujeres embarazadas, con enfermedades terminales y de alto riesgo no ‘caiga en saco roto’.

“Aquí la directora extremó las medidas de seguridad y no hay coronavirus, pero hay población de riesgo que debe ir a su casa, personas con enfermedades terminales y embarazadas. Todos cometimos errores, pero este es un acto humanitario. Nadie se está disculpando, solo pedimos que no se ilusione a esas personas”, dijo.

Ustedes reciben visitas, sus medicinas...

Visitas no hay, pero tenemos la paila que ha mejorado, faltan artículos de limpieza como papel higiénico, pasta de dientes, jabón, no es queja porque en medio de esta desgracia estamos sanas y cuidadas. Además, he compuesto mi huaynito ‘Coronavirus’, para que mis paisanos entiendan que hay que quedarse en casa, eso nos salvará la vida.