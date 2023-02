LE PERDIÓ TODO. Aún le quedan 18 años a Abencia Meza para que cumpla su condena por el asesinato a su expareja Alicia Delgado ocurrido el pasado 25 de junio de 2009. La ‘Reina de las Parranditas’ declaró rompiendo su silencio para el dominical ‘Día D’ y juró nuevamente su inocencia por un crimen al que se le acusa.

Pese a que tenía una carrera en ascenso, la cantante se quedó sin nada tras perderlo todo. Estando en alojada en el penal Santa Mónica vio que todos sus negocios se fueron a la quiebra e incluso vivió una traición por parte de su expareja Zundy Culquimboz en libertad .

La mujer, a quien le había jurado amor luego de Alicia Delgado, vendió la vivienda que tenía en La Molina a un precio de 420 mil dólares, según una página de inmobiliarias. Pese a esto, la excantante asegura que actualmente está soltera y tratando de reivindicarse.

“ Tarde o temprano todo sale a la luz. Nunca, nunca, lo malo se oculta”, dijo asegurando que pronto se conocerá su inocencia y se sabrá que ella no fue la autora intelectual de Alicia.

TROME | Abencia Meza revela que la vida le cambió en la cárcel

ABENCIA MEZA RECUERDA A ALICIA DELGADO

En otro momento de la conversación, Abencia Meza elogió a la fallecida Alicia Delgado y el amor que ambas decían tenerse. Señaló que, pese a los errores en la relación, se volvería a enamorar de ella.

“Alicia para mí fue, es y será una gran mujer. Incomparable como artista, como pareja. Si me dijeran, hoy me ponen frente a Alicia, créeme, me pusiera de rodillas y le conquistaría . No habrá otra personas como ella, no habrá. En el mundo, no habrá, triste, feo, doloroso fue su partida, pero conmigo siempre vive ella”, puntualizó.

