No lo perdona. El abuelo de Angie Jibaja se opone a que Jean Paul Santa María tenga la custodia de los hijos que tuvo con su nieta. Fidel Iza hizo un recuento del actuar equívoco que ha tenido el cantante con sus hijos y precisó que le parece una locura que una persona con esos antecedentes críe a los menores.

“No reconoció a sus hijos, no los firmó. Humilló con una mentira de que los hijos no eran de él, tuvimos que sacar un ADN, se le obligó a firmar judicialmente a los bebés. Se le obligó, no le nació a él, a esa persona que lo obligaron a ser padre le dan la tenencia de los hijos”, explicó el abuelo de Angie Jibaja su molestia con la decisión de que sea el cantante quien tenga la custodia de los menores.

El abuelo de Angie Jibaja continuó despotricando contra Jean Paul Santa María. “Para mí es increíble, inverosímil, no puedo aceptarlo. No entiendo que pasa con la justicia en el país”, indicó sobre la decisión del Poder Judicial de otorgarle la tenencia de los menores al integrante de la orquesta Candela.

El abuelo clama justicia y considera que Jean Paul Santa María no tiene los valores que se necesitan para criar a sus nietos. “Quitarle el hijo a una madre trae como consecuencia una depresión (...) darle la tenencia a un hombre que negó a sus hijos públicamente, no solo los negó sino humilló a la madre diciendo que él sabía quién era el padre cuando se trababa de él”, expresó mortificado.

Además, precisó que Jean Paul Santa María agredió a su nieta. “Él es una vez falló y hombre que falla un vez falla toda su vida. Gallina que come huevo, aunque le quemen el pico”, expresó Fidel Iza escéptico sobre el cambio de Jean Paul Santa María.

LA DEUDA DE JEAN PAUL

Con la voz quebrada y visiblemente afectada, Angie Jibaja anunció el lanzamiento de un libro donde contará toda su verdad. El título de esta novela será ‘Angie antes que Jibaja’, sin embargo el anuncio de este nuevo proyecto de la modelo quedo opacado por un fuerte mensaje que envío contra su expareja Jean Paul Santa María. “Si todo fuera tan fácil como decir (...) al susodicho ok lo que debes en el Poder Judicial, los 200 mil, quedátelos, ya no nos debes nada, perdón por fastidiarte”, dijo la figura mediática.

Angie Jibaja lloró en el video y pidió que Jean Paul Santa María le devuelva a sus hijos. “Quedátelos (los 200 mil) y yo los voy a tener (en referencia a sus hijos), me los da a mí y te olvidas de esa deuda”, dijo la modelo con la voz quebrada. La deuda a la que se refiere Angie Jibaja podría tratarse de los devengados por los años que Jean Paul Santa María no se hizo cargo de los pequeños. El cantante de la Orquesta Candela le ganó un juicio a la modelo y ahora es quien se encarga de los menores. Sobre Jibaja, Santa María evita hacer comentarios y disfruta de la vida al lado de los chicos y su esposa Romina Gachoy.

