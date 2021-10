Para dar vida a uno de los tres hermanos próceres de la Independencia del Perú, Mariano Angulo, en “Los otros libertadores”, el actor Francisco Cabrera confiesa que tuvo que investigar mucho, pues -sostiene- que la tarea de interpretar a un personaje de época e histórico es un reto de mayor envergadura.

“Representar personajes históricos es un orgullo para cualquier actor. Recuerdo que yo grabé ‘La Perricholi’ hace ya un tiempo y también fue uno de los trabajos que más me gustó. En principio, cuando se graba una ficción de época requiere otro tipo de manejo del castellano. También está el tema del vestuario, los modos, porque no podemos olvidar que estamos representando un personaje en otro tiempo. Sin duda alguna es una responsabilidad mayor”, sostiene.

El actor Francisco Cabrera fue uno de los protagonistas de la serie "Clave Uno: médicos en alerta", en 2009.

Para el actor y novel director, un personaje histórico obliga al interprete a indagar y empaparse del contexto de la época que representa. Por otro lado, sostiene que es más fácil acceder a la ficción cuando toda la realidad ha sido alterada. Asimismo, afirma que es un plus que “Los otros libertadores” se haya hecho en el marco del bicentenario de la independencia del país.

“Desde que empezó la pandemia yo me volví director y tengo una serie de proyectos por realizar para este año y el próximo. El contexto de la pandemia adelantó algo que ya tenía planeado hacer pero que pensaba que sería para mucho después. Aunque me siento absolutamente cómodo dirigiendo y eso no quita que me siga gustando actuar”, reveló.

