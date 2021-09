Para el experimentado actor peruano José Luis Ruiz, el éxito de una producción audiovisual también radica en la originalidad o novedad que se plantea desde el inicio con el guion. “Puede ser una gran producción y tener brillantes actores, pero si la historia, en realidad, no es interesante, no engancha o no suceden cosas que permanentemente pueden mantener la expectativa de los espectadores, difícilmente se puede tener una buena sintonía o el éxito que la producción espera”, dijo el actor en una entrevista para Correo.

El guión no solo es importante, también es vital, pero puede que no lo sea todo...

Con una buena historia, hay un 50% de probabilidad que una telenovela sea un éxito, y creo que “Luz de Luna” es una buena historia que no ha empezado como típicamente empiezan las telenovelas. Por eso creo que también ha enganchado con el público porque estamos yendo hacia atrás aunque a veces volvamos al momento actual.

¿El melodrama clásico empieza a utilizar técnicas narrativas que no usaba con frecuencia, aunque ya existen hace mucho tiempo?

El público va cambiando con los tiempos y mucho más ahora que tenemos avances tecnológicos y diversas plataformas que captan la atención del público. Las realizaciones exigen ahora a los guionistas mantener al público bastante metido con el desarrollo de la trama. Esto ha ocurrido a nivel mundial y ha beneficiado porque le ha dado variedad al típico melodrama.

Las plataformas de streaming le han dado al usuario un poco más de control sobre lo que quiere ver y en qué momento verlo, pero más allá de que esto represente una amenaza también es una gran motivación…

Sí, y en todo sentido, como siempre suele pasar en todos los ámbitos. Por ejemplo, como ocurre con los mundiales de fútbol cada cuatro años: aparece un equipo novedoso, con un planteamiento nuevo y todos los demás equipos se terminan ajustando a esa nueva idea de juego. Ahora hay un público que se ha ido educando a través de las nuevas plataformas y hay que capturar a ese público, creando situaciones que pueden ser interesantes para la trama.

Los pesimistas dicen que el streaming vino para matar la señal abierta, ¿cómo tomas esos vaticinios?

Yo puedo hablar de lo que actualmente está pasando, y creo que nadie puede negar que definitivamente las plataformas han captado un buen público, pero hay televidentes que todavía se mantiene en los canales de señal abierta, hay un público todavía cautivo que no se ha ido, y ahí están los resultados: el rating. De momento, las plataformas y la señal abierta están caminando, y el futuro ya lo sabremos cuando suceda.

También estás en “Los otros libertadores”, ¿cuáles son tus expectativas con este trabajo?

Los actores siempre tenemos una sonrisa interior, de un gustito tan lindo, porque sabemos lo difícil que es y el costo que representa una producción de época. Para mí ha sido un gusto tremendo, porque no he trabajado en una producción de época desde el 2004. Además, está la cereza del pastel, poder representar a un precursor: el militar Mateo Pumacahua, que forma parte de las historias que Latina transmite los domingos.

Y tengo entendido que cuenta con una altísima calidad visual…

La producción contrató personas con muchísima experiencia en este tipo de realizaciones, como es el director colombiano Agustín Restrepo, que ha venido desde su país para poder trabajar en este hermoso proyecto. Hemos visto desde adentro el cuidado con el que se ha manejado el arte, la escenografía, el vestuario y la historia.

52 años. Actor de teatro, cine y televisión. Ha participado en 20 telenovelas peruanas, 3 series y 14 miniseries. Además, ha protagonizado las premiadas cintas “Bajo la piel” (1997) y “El premio” (2007).

