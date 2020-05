En Hollywood, la cantidad de horas y tiempo de rodaje que se invierten en una película harían pensar que la convivencia entre los actores es la mejor de todas; sin embargo, no siempre la amistad y el amor que se ve detrás de cámaras sucede en la vida real.

Muchas veces, los egos juegan un rol muy importante al momento de las grabaciones, generando antipatía entre sus compañeros, quienes tratan de sobrellevar dicho comportamiento.

Pese a ello, como todo actor talentoso, cuando llega la hora de filmar, deja atrás la tensión que existe y actúa como le indica el guion. A continuación, te damos a conocer las parejas de Hollywood que no se soportaban durante el rodaje de una película.

DWAYNE JOHNSON ‘THE ROCK’ Y VIN DIESEL

La maña relación entre Vin Diesel y La roca empieza el año 2016 (Foto: Universal Pictures)

Aunque resulte increíble creerlo, estos dos actores no se llevan muy bien. Todo empezó el año 2016 cuando The Rock dijo, sin dar nombres, que había trabajado con un compañero “poco profesional”. A partir de estas declaraciones, los rumores apuntaron hacia Vin Diesel, con quien grabó “Fast and Furios 8”. Y es que a pesar de que sus personajes, Hobbs y Toretto, coincidían en un plano, ellos nunca llegaron a grabar juntos.

Por tal motivo, Dwayne Johnson dio a conocer que no grabó ninguna escena con Diesel porque tuvieron un par de discusiones. “Incluso, una importante conversación cara a cara en mi tráiler. Comprendí que había diferencias clave en la filosofía sobre cómo hacer películas”, manifestó.

SYLVESTER STALLONE Y BRUCE WILLIS

Sylvester Stallone y Bruce Willis eran muy buenos amigos (Foto: AFP)

Se sabía que los dos eran grandes amigos que llegaron a compartir negocios, pero todo cambió en 2013 cuando Bruce Willis le pidió cuatro millones de dólares a Sylvester Stallone por cuatro días de rodaje en un cameo de “The Expendables 3”, según informó The Hollywood Reporter.

Esto no le gustó a Stallone y decidió contar a los medios las exigencias de Willis, a quien cambió por Harrison Ford. Desde esa vez ambos no se dirigen la palabra.

ROBERT DOWNEY JR. Y TERRENCE HOWARD

Robert Downey Jr y Torrence Howard acabaron la grabación de "Iron man" en malos términos (Foto: Marvel Comics)

Se sabía que estos dos actores eran amigos antes de la película “Iron man”, pero al final dejaron de hablarse, luego de que Terrence Howard fuera despedido del rodaje, según él por culpa de Robert Downey Jr.

Howard dijo que lo sacaron porque Downey Jr. pidió un aumento de sueldo, pero a costa de otros actores, que tuvieron que quedarse sin trabajo.

TOMMY LEE JONES Y JIM CARREY

Jim Carrey y Tommy Lee Jones no se soportaban durante el rodaje (Foto: Warner Bross)

Estos actores jamás se llevaron durante las grabaciones de “Batman forever”. Según Jim Carrey, a Tommy Lee Jones no le gustaba su imagen cómica y constantes muecas que hacía.

Incluso, en una oportunidad Lee Jones le dijo: “Te odio. No puedo con tus bufonadas”, pero Carrey se sentó junto a él y comenzó a actuar como si nada. Tras el fin del rodaje, los dos evitaron encontrarse y trabajar juntos.

BILL MURRAY Y LUCY LIU

Bill Murray con Lucy Liu en "Los ángeles de Charlie" (Foto: Columbia Pictures)

La película “Los ángeles de Charlie” tuvo enfrentados a Bill Murray con Lucy Liu, debido a que el actor interfería en las escenas de su colega porque no le gustaba cómo lo hacía y le daba instrucciones para su interpretación.

Esta situación hizo que el rodaje se suspendiera varias veces hasta que ambos se tranquilizaran y vuelvan a grabar.

RYAN REYNOLDS Y WESLEY SNIPES

Ryan Reynolds y Wesley Snipes en "Blade 3" (Foto: Marvel Entertainment)

El rodaje de “Blade 3” fue un verdadero dolor de cabeza para todos. Según dicen, Wesley Snipes se negó a comunicarse con sus colegas y solo lo hacía con su director, pero a través de notas y solo aparecía para rodar primeros planos.

Pero con quien tuvo una relación pésima fue con Ryan Reynolds con quien tenía muchos conflictos, por lo que tuvieron que separar los días de filmación de ambos para evitar mayores conflictos.

TOM HARDY Y SHIA LABEOUF

Tom Hardy y Shia Labeouf llegaron a los golpes (Foto: Getty images)

El temperamento impulsivo de ambos actores en la película “Los ilegales” hizo que ninguno cediera cuando quería tener la razón. Incluso, su mala relación no solo fue verbal, ya que llegaron hasta los golpes.

Se supo que Labeouf atacó a Hardy, señalando que había sido provocado por las constantes burla de su compañero.

HARRISON FORD Y JOSH HARNETT

Josh Hartnett y Harrison Ford en “Hollywood: Departamento de homicidios” (Foto: Columbia Pictures)

Ambos rodaron la película “Hollywood: Departamento de homicidios”. Josh Hartnett dio a conocer que durante las grabaciones, Ford no lo miraba a la cara ni le hablaba, por lo que él tampoco quería compartir planos con su colega.

Pese a todo, terminaron las grabaciones, aunque no se pudo ocultar la mala relación entre ambos durante la promoción del filme.

CHARLIZE THERON Y VIN DIESEL

La actriz sudafricana Charlize Theron y el actor estadounidense Vin Diesel posan en la alfombra roja cuando llegan para el estreno de la película Fast and Furious 8 en Berlín el 4 de abril de 2017 (Foto: Maurizio Gambarini / DPA / AFP)

Los dos actores participaron en “Fast and furious 8”, pero la relación no era muy buena, según aseguran por el egocentrismo de Vin Diesel.

Charlize Theron habría aguantado a su compañero durante el rodaje, pero una vez que promocionaron la película en España, ellos andaban separados e incluso viajaban en diferentes jets. Cuando daban entrevistas no lo hacían juntos y se evitaban.