Marcela Luna, la actriz cómica de ‘El reventonazo de la Chola’ comentó que luego de reencontrarse con sus compañeras de ‘Las muñecas de la tele’, ha decidido regresar a la música y recordó que hace unos años participó en el desaparecido reality ‘Camino a la fama’, donde fue la ganadora y superando a Susan Ochoa.

“Hace unos días tuve un reencuentro con las chicas del grupo ‘Las muñecas de la tele’ en el programa ‘El reventonazo de la chola’ y fue maravilloso recordar los lindos momentos que vivimos, pues recorrimos todo el país y viajamos al extranjero. Es una de las mejores experiencias donde compartí con Dorita Orbegoso, Leslie Moscoso, Kathy Reds, Leysi Suárez y may may, y por eso, ahora he decido regresar con todo a la música, y en estos días lanzaré mi primer tema”, comentó Marcela Luna.

¿Tus inicios fueron en la música?

Así es, yo vine a Lima desde Tacna, que es mi tierra natal, para participar en el programa ‘Camino a la fama’ que conducía Ernesto Pimentel y fui la ganadora. El día que llegué al aeropuerto coincidí con Susan Ochoa, quien llegaba del norte y las dos aún éramos menores de edad. Recuerdo que hasta nos hospedaron juntas y vivimos muchas anécdotas.

¿Entonces, le ganaste a Susan Ochoa en ese reality?

Claro, el formato del programa consistía en poder ser versátil y desenvolverte en diversos géneros como rock, pop, cumbia, salsa y a mí me va bien en varios, pero ella fue eliminada y llegué hasta la final. Luego de eso, he podido integrar a ‘Los Kipus’ donde aprendí muchísimo, así como el grupo ‘Los Fernández’ y luego con ‘Las muñecas de la tele’, que en su momento sonaron por todos lados.

¿Y cómo llegaste a la actuación?

Por Tulio Loza, quien me dijo que veía en mí una vena cómica, me dio la oportunidad, aprendí y me he desenvuelto mucho en ese campo. Me encanta imitar, hacer reír, la risa cura el alma, es necesario siempre.

Ahora integras el elenco de ‘El Reventonazo de la chola’, ¿cómo te tratan ahí?

Espectacular, yo estoy contentísima porque aprendo mucho de Ernesto, de Manolo, Fernando Armas, y el ambiente de trabajo es muy bueno. Es un reto cada semana para poder caracterizar a diversos personajes y además, nos va bien en el rating, pues somos líderes en nuestro horario, y el público no deja en felicitarnos por nuestro trabajo.