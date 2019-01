Adal Ramones tomará medidas legales por el logo del programa de Magaly Medina: "Podría ser una demanda millonaria" 

Aún no empieza su programa, pero la polémica ya comenzó. Magaly Medina fue criticada cuando se presentó el logo de 'Magaly TV La Firme', el cual guarda gran parecido con el del mexicano Adal Ramones.

Los usuarios en redes sociales criticaron que Magaly Medina haya 'copiado' y no fuera original al pensar en un logo para su programa que se estrenará el lunes 14 a las 9 pm por ATV. En conferencia de prensa, ella minimizó los comentarios y aseguró que en TV nada es nuevo.

"En televisión, no hay nada nuevo. Yo tomo como referencia algo que además no solo Adal Ramones lo ha hecho, sino otros programas en el mundo. Acá incluso Cinescape lo tiene. ¿Por qué me comparan con Adal Ramones y no con algo más local como Cinescape?", declaró Magaly Medina.

Magaly Medina sobre logo

Con lo que no contó la conductora de televisión es con la respuesta de Adal Ramones. Pese a estar de vacaciones, el mexicano reveló que se tomarán acciones legales contra el responsable delogo del programa de Magaly Medina y que la demanda podría ser millonaria.

"Querido amigo Walter, ya mi equipo de abogados prepara todo lo referente a la demanda judicial contra quien resulte responsable. En unas horas aquí en #NYC tengo la cita para este lamentable asunto. Podría ser una demanda millonaria. Gracias y; Viva #Perú", escribió Adal Ramones en Twitter.

Adal Ramones sobre Magaly Medina Adal Ramones sobre Magaly Medina

Magaly Medina regresa a ATV después de dos años en Latina. La conductora aseguró que en su programa ya no hará espectáculos, sino entretenimiento. Además, la popular 'Urraca' indicó que no habrá 'ampays' en su espacio.