LE PONE LA CRUZ. La conductora de televisión Adamari López no dudó en criticar a Bad Bunny por la actitud reprochable que tuvo con una de sus seguidoras al tirarle su teléfono, cuando ella intentaba sacarse un ‘selfie’ con el intérprete.

Durante la reciente emisión del programa de “Hoy Día” de Telemundo, López debatió sobre el tema con sus compañeras, entre ellas la exMiss Universo, Andrea Meza y Chiky Bombom.

Para Adamari, Bad Bunny no puede exigir que lo respeten con ese tipo de actitud. Además, le recomendó al intérprete de “Tití me pregunto” que si quiere evitar que sus fans se acerquen no salga de su casa.

“El respeto no se pide irrespetando a otra persona, para que ella entienda tienes que respetarla también y no está bien que le lance el teléfono, si no quiere que la gente lo salude que se quede en su casa, que haga la fiesta en su casa y así nadie lo va a molestar, por lo que es lo que dicen, para que quiere ser uno famoso si cuando la gente te va a pedir un autógrafo o a pedir una foto, uno no va a querer”, manifestó la también actriz.

La figura de televisión le pidió al ‘Conejo Malo’ que no olvidé que sus fans lo ayudaron a lograr la fama. “Si no te gusta algo, no salgas de tu casa o sal y aguanta lo que te toca porque en ese lugar en el que estás te puso el público que te está viendo y apoyando para que tu carrera sea un éxito”, agregó la boricua.

Asimismo, se cuestionó sobre por qué decidió ser tan grosero con su fan. “¿Por qué es grosero? No hay razón para justificar una grosería de esa manera. Nos encanta a todos Bad Bunny, pero es reprobable el acto”, se preguntó Adamari.

En esa línea, López recordó que, meses atrás, una seguidora paró el el vehículo donde viajaba Bad Bunny en Colombia y esta se montó en el mismo y la respuesta del artista fue darle un beso en la boca.

“Una muchacha se le subió al carro y se le puso enfrente, él decidió darle un beso. ¿Eso no es una falta de respeto? A eso voy, quién decido cuándo lanzas el teléfono. No eres respetoso con todos”, acotó notoriamente molesta Adamari.