'Adele' ganó 30 mil soles en 'Yo Soy': "Quiero estudiar música en Brooklyn" | FOTOS

Joaquina Carruitero (16), imitadora de Adele , se convirtió en la flamante ganadora de la temporada 22 de ‘ Yo soy ’. La jovencita logró derrotar a los imitadores de Dyango, Luis Miguel, Arena Hash, Servando y Florentino y ‘Los hermanos Zañartu’.



“Mi sueño cumplido. Lo único que me faltaría sería conocer a Adele, pero eso será en algún momento. Me gusta cumplir retos y sueños. En verdad, estoy emocionadísima, cansada, pero feliz. Todos mis compañeros son geniales, maravillosos, esto es increíble”, expresó la cantante.

“Cuando vine me dijeron que estaba muy chica y mi profesora me dijo: ‘Dile que regresaste con 16 años y un mes’. Me preparé mucho para interpretar a Adele”, aseveró.

¿Qué harás con los 30 mil soles que ganaste?

Invertiré en mis estudios. Quiero estudiar música y estaba viendo algunas opciones, como Brooklyn.



(B. Pashanasi)