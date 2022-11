Adolfo Aguilar señaló que es bastante ‘pudoroso’ y que le causó gracia que se especule, en redes sociales, que ingresaría a ‘Onlyfans’ porque no tiene intenciones de incursionar en la plataforma para adultos en la que Xoana González, Olenka Zimmermann, Romina Gachoy, Pilar Gasca, Deysi Araujo y Fátima Segovia cuentan con miles de seguidores.

Adolfo, leí un ‘tuit’ donde celebras, de manera jocosa, que anuncien vas a entrar al ‘Onlyfans’, ¿te están tentando?

No mi amor, no haré ‘Onlyfans’ nunca, soy muy pudoroso ja, ja, ja. Y sí, a mí también me causó gracia leer eso en redes sociales y por eso respondí el post de manera jocosa.

Cambiando de tema, para lo que resta del año, ¿cierras con ‘El gran show’ o ya tienes otro proyecto?

En lo que resta del año, sí cierro con ‘El gran show’. Tú sabes que yo vivo un día a la vez, con tranquilidad, vamos a ver qué me depara el próximo año, qué resulta, pero con tranquilidad siempre. Eso sí ruedo ‘La peor de mis bodas 3 ‘ entre diciembre y enero con Gabriel Soto, Maricarmen Marín, Laura Zapata, hay nuevos rostros que se suman a esta tercera franquicia que ha sido la más vendida en Estados Unidos y Latinoamérica, gracias a Dios y estoy contento de volver al cine como director. También estoy preparando mi nuevo unipersonal para el próximo año. Gracias a Dios tengo chamba, bastante chamba.

PIDE FACUNDO QUE LO CARGUE

En las últimas galas de ‘El gran show’, Gisela Valcárcel y Facundo González han protagonizado más de un ‘coqueteo’ en vivo y en una de estas ediciones, Adolfo Aguilar no dudó en lanzarle frases al chico reality, todo en presencia de la ‘señito’. Esta situación, la evidenció el programa ‘Amor y Fuego’ y sus conductores comentaron que el jurado ‘gileó’ al ‘gaucho’ y hasta le pidió el mismo trato que con la conductora de TV.

“Yo no entiendo por qué a mi no me cargas, das vueltas y esas cosas (Gisela: ¡Cómo te va cargar!) jajaja ¿no es el mismo trato para todos los conductores? (Gisela: nooo)”, expresó.

Luego de la presentación de Facundo González, Adolfo Aguilar no dudó en destacar el talento del argentino. “Eres un tipo encantador, un tipo que tiene mucho que dar como talento en general, tienes mucho que dar en el cine o el teatro, en lo que quieras. Te felicito, te queda muy bien la onda sexy, el baile duro, el reggaeton, has bailado muy, pero muy bien”, indicó.