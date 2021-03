Adolfo Aguilar tras fuerte discusión con Katia Palma en ‘Yo soy’: “No le gusta que le digan nada”

Adolfo Aguilar no se quedó callado y le respondió a Katia Palma luego de que le dijera que no podía opinar sobre los concursantes de ‘Yo Soy’ porque no era jurado y solo se debía dedicar a conducir el reality.

Durante la última gala de ‘Yo Soy’ se vivió un tenso momento debido a las palabras de Katia Palma contra Adolfo Aguilar, que generaron debate en redes sociales. Ahora, el conductor de televisión se pronunció sobre este hecho en ‘Mujeres al mando’.

MÁS INFORMACIÓN: Melissa Klug feliz con el regreso de Jefferson Farfán a Alianza Lima

En una primera entrevista que le hicieron a la actriz, ella aseguró que su compañero no se debía meter en el trabajado del jurado. “Él es conductor, es como que diga: ‘la siguiente dupla no va’. No pues, que no sea metiche”, comentó.

TROME | Adolfo Aguilar tras fuerte discusión con Katia Palma en ‘Yo soy’

Por su parte, Adolfo Aguilar señaló que no sintió que hiciera algo malo, pues solo estaba dando su punto de vista sobre la opinión del jurado, más no de los competidores del reality de imitación.

“Se molesta porque no le gusta que le digan nada, pero es mi opinión, creo que también tengo derecho (a opinar). Además, yo no estoy opinando sobre los participantes, estoy opinando sobre la opinión de los jueces”, añadió.

Asimismo, Katia Palma aclaró que nunca había discutido antes con alguno de los conductores que ha pasado por el reality de Latina. “No hasta ahora no, y espero que sea la última”, agregó.

TE PUEDE INTERESAR: