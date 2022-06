En una entrevista para el canal de YouTube de Christopher Gianotti, el conductor Adolfo Aguilar dio detalles de su vida íntima tras declararse homosexual abiertamente. El también actor confesó que ha sido infiel, se ha enamorado en más de una oportunidad y hasta cuenta cómo prefiere a su pareja.

Según detalló Adolfo Aguilar, ha cometido una infidelidad a su pareja y que por eso le terminaron. Remarcó que fue por baja autoestima, pues necesitaba la aprobación de muchas personas, pero “no se arrepiente de nada”.

“ Sufrí mucho, estaba super enamorado, pero no podía no sacar los pies del plato. Me perdonó, seguimos unos meses más y volví a hacerlo” , expresó.

Adolfo Aguilar detalla a su hombre ideal

En otro momento, Christopher Gianotti le consultó sobre cuál es el tipo de hombre que le gusta y Adolfo Aguilar contestó libremente. Incluso, un detalle llamó la atención, pues en el pasado se le relacionó con Alejandro Pino, exintegrante de ‘Esto es Guerra’ llamado ‘chocolatito’.

“No tengo ningún problema étnico, o sea que cualquier etnia está bien, mi preferencia va por latinos, si tienen colorcito mejor, de latinos pa chocolate, pero después no tengo ningún problema . De hecho, los que han sido mis novios han sido colorados, rubios, ojos claros, ha habido latino, rellenitos, buenas yucas, escríbeme a mi Instagram, estoy recibiendo performance”, dijo.